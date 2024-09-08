Tüfek Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Y.G.'nin oynadığı tüfeğin ateş almasıyla yaşamını yitiren Deniz Şahin'in cansız bedeni, babası Ahmet Şahin ve yakınları tarafından otopsinin ardından defnedilmek üzere morgdan alındı. Ahmet Şahin, oğlunun cenazesi araca alındıktan sonra morgun kapı demirlerine yaslanıp ağladı.

Deniz Şahin'in cenazesi, Manavgat Çolaklı Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber: ADEM AKALAN - KAMERA: MEHMET KILIÇARSLAN/ANTALYA,