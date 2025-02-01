Manavgat'ta Uluslararası Pickleball Turnuvası Heyecanı

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(ANTALYA) - Manavgat'ta 28-31 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye'nin ilk uluslararası 'pickleball' turnuvası, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.

Manavgat Süral Resort Otel'de 28-31 Ocak günlerinde gerçekleştirilen pickleball turnuvasına 11 farklı ülkeden 68 sporcu katıldı. Katılımcılar, dünyanın dört bir yanından gelen rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek, en prestijli dereceleri elde etmek için ter döktü. Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlik, pickleball sporunun Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve uluslararası spor camiasında Türkiye'nin konumunu güçlendirmeyi amaçladı.

Turnuvanın sonunda ödüller sahiplerini buldu. Ödül törenine Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, Türkiye Pickleball Yönetim Kurulu Başkanı Serap Yücesir, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat Belediye Meclis Üyesi Ayşe Zehra Şenel Akın katılarak, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Üç kategoriden oluşan turnuvanın, Tek Kadınlar kategorisinde Belin Tekin birincilik kupasını kazandı. Tek Erkekler 12-35 yaş kategorisinde Hercilio Cabieses zafere ulaşırken, 35 üstü yaş Tek Erkekler kategorisinde ise Serhat Doğu Gündoğdu birinci oldu.

Manavgat'ın uluslararası yönü

Ödül töreni sonrasında konuşan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, ilçenin uluslararası yönüne değinerek, ilçenin sportif etkinliklerle küresel alanda daha fazla tanınması gerektiğine dikkati çekti. Bu tür uluslararası organizasyonların, Manavgat'ın spor turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini belirten Öztürk, spor alanındaki yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Pickleball nedir

Pickleball, tenis, badminton ve masa tenisinin bir karışımı olan dinamik bir spor dalıdır. Hem açık hem de kapalı alanlarda oynanabilen bu sporda, oyuncular ağ üzerinden birbirlerine top gönderirler. Kuralların çoğu tenisle benzerlik gösterse de, pickleball'un oynanış şekli, topa havada vurmanın yanı sıra topun bir defa sıçradıktan sonra da vurulabilmesi gibi özgün kurallarla farklılaşır.