Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten Yüzer Ges Projesi Toplantısına Katılım Çağrısı

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat Barajı üzerinde yapılması planlanan Yüzer GES Projesi için yarın düzenlenecek toplantı öncesi vatandaşlara çağrı yaptı. Çiçek, "Bu projenin burada neden yapılmaması gerektiğini hep birlikte anlatmak için tüm Manavgat'ı toplantıya davet ediyoruz. Bu konu siyaset üstü, tüm Manavgat halkını ve yöre halkını ilgilendiren bir konudur. Bu konuda hepinizin desteklerini bekliyorum" dedi.

Başkan Vekili Çiçek, Manavgat Barajı üzerinde yapılması planlanan Yüzer Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi'ne ilişkin düzenlenecek "Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Toplantısı" öncesinde vatandaşlara seslendi.

Antalya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ÇED Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek toplantı öncesinde bir video mesaj yayımlayan Çiçek, konunun tüm Manavgat'ı ilgilendirdiğini belirterek, vatandaşları toplantıya katılmaya davet etti.

Konunun siyaset üstü olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Çiçek, "Değerli hemşehrilerim, yarın saat 11.00'de Manavgat Barajı üzerinde yapılması düşünülen Yüzer GES Projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün 'Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Toplantısı' vardır. Bu projenin burada neden yapılmaması gerektiğini hep birlikte anlatmak için tüm Manavgat'ı toplantıya davet ediyoruz. Bu konu siyaset üstü, tüm Manavgat halkını ve yöre halkını ilgilendiren bir konudur. Bu konuda hepinizin desteklerini bekliyorum" diye konuştu.

Manavgat Barajı'nın yapım sürecine de değinen Çiçek, bölge halkının geçmişte önemli fedakarlıklar yaptığını hatırlatarak, "Bu bölgedeki köylülerimiz o yıllarda evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mezarlar sular altında kaldı. İnsanlar yeniden bir hayat kurmak zorunda kaldılar. Bu hayata adapte oldular; tekrar balıkçılık yapmaya başladılar, yeni evler yaptılar, kimisi Manavgat'a yerleşti" dedi.

"Manavgat'ımıza hep birlikte sahip çıkalım"

Manavgat yangını sonrası göl çevresindeki doğal alanların zarar gördüğünü dile getiren Çiçek, "Gölün kenarı tamamen yandı. Doğal güzellikler zarar gördü, insanların evleri yandı. İnsanlar evlerini tadilat yapmak ya da yeniden inşa etmek istediklerinde 'Burası içme suyu havzası' denilerek izin verilmedi. Tarım yapmak istediler, yine aynı gerekçeyle karşı çıkıldı. Ne üzücüdür ki burada yaşayan, bedel ödemiş insanlarımız bir şeyler yapamazken bir firma bunu yapmaya cesaret ediyor. Biz Yüzer GES'e ya da GES'e karşı değiliz. Ancak burası bir turizm cazibesi, burası bir tarım bölgesi. Bir kişi bizim Manavgat'ımızdan büyük değildir. Manavgat hepimizin. Manavgat'ımıza hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar için ulaşım desteği sağlanacak

Toplantı, yarın saat 11.00'de Bucakşeyhler Mahallesi'ndeki Alara Park Düğün Salonu'nda düzenlenecek. Toplantıya katılmak isteyen vatandaşlar için Manavgat Belediyesi tarafından saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi önünden araç kaldırılacak.