Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Düzenlendi

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Yasin KABADAYI

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış törenin ardından Saraçlı köyünde Antalyalı kadınların geleneksel taş üzerinde zeytin kırma ve zeytinyağı pişirimi etkinliğiyle devam etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan üretici, "Benim 400 ağacım var. Zeytin üretiyoruz ama bizim yağımızın değeri yok. Biz değerini istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız zeytin. Zeytinimizin değerini vermiyorlar. Satışı maliyetimizi karşılamıyor. Biz yapımızın değerini istiyoruz. Kendimizi geçindirmeyi istiyoruz" dedi.

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı. İki gün sürecek festivalde konserler, halk oyunları gösterileri, atölyeler, geleneksel üretim canlandırmaları ve festival çarşısı katılımcılarla buluşuyor. Katılımcılar, kortej ve açılış töreninin ardından Saraçlı Mahallesi'ne geçerek zeytinin köy kültüründeki yerini yakından gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında, Saraçlı Etkinlik Alanı'nda köylü kadınların taş üzerinde geleneksel zeytin kırma ve zeytinyağı pişirimi, Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun ikinci gösterisi ve Osman Derin konseri gerçekleştirildi.

Saraçlı Etkinlik Alanı'nda taş üzerinde geleneksel zeytin kırma ve zeytinyağı pişirimi yapan zeytin üreticileri, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

Fatma Mısra: "Çok mutluyuz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Kooperatif açılsa da bu zeytinlerimiz satılsa keşke."

Bir üretici: "Benim 400 ağacım var. Zeytin üretiyoruz ama bizim yağımızın değeri yok. Biz değerini istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız zeytin. Zeytinimizin değerini vermiyorlar. Satışı maliyetimizi karşılamıyor. Biz malımızın değerini istiyoruz. Kendimizi geçindirmeyi istiyoruz."

"Ürettiklerimizin değerini istiyoruz"

Aynur Özdemir: "Biz üretici olarak, ürettiklerimizin değerini istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, biz yaptığımız işlerin değerlenmesini istiyoruz."

Durdu Öztürk: "Ürettiklerimizin karşılığını alamıyoruz. Keşke kooperatif kurulsa da zeytinlerimiz sofralara gitse. Bizim sadece zeytin yağımız sofraya gidiyor. Bizde zeytin çok ama suyumuz yok."

"Maliyetlerimizi karşılayamıyoruz"

Başka bir üretici: "Çok emek veriyoruz ama karşılığını biraz zor alıyoruz. Alan yok, satan yok. Maliyetlerimizi karşılayamıyoruz."

"Bu enflasyon canavarı hepimizi yiyip bitiriyor"

Ali Kahraman: "Zeytin üretmek kolay değil. Emeğin karşılığı olarak zeytinyağı 200 liraya satılıyor. Bu enflasyon canavarı hepimizi yiyip bitiriyor. Yetkililerin hiç köylülerle ilgilendiği yok. Sulama suyumuz yetersiz. Taşıma sistemleri zaten köyü yok etti. Sadece yaşlılar köyde kaldı. Köyümüze su istiyoruz."