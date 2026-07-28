Manavgat Yangını: 5 Yılda Yaralar Sarıldı - Son Dakika
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Manavgat Yangını: 5 Yılda Yaralar Sarıldı

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Manavgat'taki yangında 6 can kaybı ve 60 bin hektar zarar sonrası devlet çalışmaları ile yeşerme.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 60 bin hektar orman alanının zarar gördüğü yangının yaraları devletin yaptığı yardımlarla sarıldı.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden 5 yıl geçti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen yangın Akseki, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalleyi etkiledi.

Ekiplerin canla başla müdahalesi sonucu 11'inci günde söndürülen yangında 6 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar gördü. Yangın sonrası bölgede devletin bütün kurumlarınca çalışma başlatıldı.

Bölgede hummalı bir çalışma yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gerek fidan dikerek gerekse tohum atarak yeşillendirme çalışması yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucu yangının ilk zamanlarında simsiyah olan bölge yeniden yeşil bir görünüme kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Antalya'ya 45 konut ve 1239 köy evi inşa edildi.

Bölgedeki çiftçilerin yanan traktör ve tarım aletlerinin yerine de yenileri verildi.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Manavgat, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Yangını: 5 Yılda Yaralar Sarıldı - Son Dakika

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