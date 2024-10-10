Manavgat Yöresel Lezzetleri YÖREX Fuarı'nda Tanıtılıyor

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(ANTALYA)- YÖREX 13'üncü Yöresel Ürünler Fuarı'na katılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara,"Manavgat'ımız, turistik yerleri kadar yöresel lezzetleriyle de eşsiz bir güzelliğe sahip. İlçemizin yöresel lezzetlerinin gerek ülkemize gerek dünyaya tanıtılması gerekiyor. Üretim ve pazarlama konusunda Manavgat Belediyesi olarak bizim de çalışmalarımız var" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, TOBB tarafından Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen YÖREX 13'üncü Yöresel Ürünler Fuarı'na katıldı. Fuarın açılış töreninde Antalya Valisi Hulusi Şahin, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden gelen belediye başkanları, oda başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları hazır bulundu.

9-13 Ekim arasında devam edecek fuarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerel üreticiler kendi yöresel ürünlerini sergileyip ziyaretçilere sunuyor. Coğrafi işaret tescilli ürünlerin yanı sıra el yapımı geleneksel ürünlerin de sergilendiği fuar hem bölgesel kalkınmaya hem de kültürel mirasın aktarımına katkı sunuyor.

Manavgat standına yoğun ilgi

İlçenin yöresel lezzetlerini tanıtmak için Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) fuarda stant kurdu. İlçenin yöresel lezzetleri olan muz, çivirdik, susam, ejder meyvesi, çilek, nar, limon gibi doğal ürünlere fuara katılan ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçenin turizm ve tarım kenti olduğunu vurgulayarak yöresel lezzetlerin uluslararası alanda da tanıtılmasına destek vereceklerini söyledi.

Başkan Kara yaptığı açıklamada, "Bu yıl fuara önceki yıllarda olduğu gibi çok büyük bir ilgi var. Ülkemizin her köşesinden gelen üreticiler bizlere ülkemizdeki ürün çeşitliliğini bir kez daha hatırlattı. Manavgat'ımız, turistik yerleri kadar yöresel lezzetleriyle de eşsiz bir güzelliğe sahip. İlçemizin yöresel lezzetlerinin gerek ülkemize gerek dünyaya tanıtılması gerekiyor. Üretim ve pazarlama konusunda Manavgat Belediyesi olarak bizim de çalışmalarımız var. Tarımda dijital teknolojileri ve yapay zekayı kullanıp üretimden pazarlamaya kadar her alanda dünyayla entegre olmak istiyoruz" diye konuştu.