Manavgat Yöresel Lezzetleri YÖREX Fuarı'nda Tanıtılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat Yöresel Lezzetleri YÖREX Fuarı'nda Tanıtılıyor

Geniş Video İzle

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, YÖREX 13'üncü Yöresel Ürünler Fuarı'nda ilçenin zengin yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla stant kurduklarını belirtti. Fuar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerel üreticilerle yöresel ürünlerin sergilendiği ve kültürel mirasın aktarımına katkı sunan bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

10.10.2024 09:49  Güncelleme: 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- YÖREX 13'üncü Yöresel Ürünler Fuarı'na katılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara,"Manavgat'ımız, turistik yerleri kadar yöresel lezzetleriyle de eşsiz bir güzelliğe sahip. İlçemizin yöresel lezzetlerinin gerek ülkemize gerek dünyaya tanıtılması gerekiyor. Üretim ve pazarlama konusunda Manavgat Belediyesi olarak bizim de çalışmalarımız var" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, TOBB tarafından Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen YÖREX 13'üncü Yöresel Ürünler Fuarı'na katıldı. Fuarın açılış töreninde Antalya Valisi Hulusi Şahin, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden gelen belediye başkanları, oda başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları hazır bulundu.

9-13 Ekim arasında devam edecek fuarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerel üreticiler kendi yöresel ürünlerini sergileyip ziyaretçilere sunuyor. Coğrafi işaret tescilli ürünlerin yanı sıra el yapımı geleneksel ürünlerin de sergilendiği fuar hem bölgesel kalkınmaya hem de kültürel mirasın aktarımına katkı sunuyor.

Manavgat standına yoğun ilgi

İlçenin yöresel lezzetlerini tanıtmak için Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) fuarda stant kurdu. İlçenin yöresel lezzetleri olan muz, çivirdik, susam, ejder meyvesi, çilek, nar, limon gibi doğal ürünlere fuara katılan ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçenin turizm ve tarım kenti olduğunu vurgulayarak yöresel lezzetlerin uluslararası alanda da tanıtılmasına destek vereceklerini söyledi.

Başkan Kara yaptığı açıklamada, "Bu yıl fuara önceki yıllarda olduğu gibi çok büyük bir ilgi var. Ülkemizin her köşesinden gelen üreticiler bizlere ülkemizdeki ürün çeşitliliğini bir kez daha hatırlattı. Manavgat'ımız, turistik yerleri kadar yöresel lezzetleriyle de eşsiz bir güzelliğe sahip. İlçemizin yöresel lezzetlerinin gerek ülkemize gerek dünyaya tanıtılması gerekiyor. Üretim ve pazarlama konusunda Manavgat Belediyesi olarak bizim de çalışmalarımız var. Tarımda dijital teknolojileri ve yapay zekayı kullanıp üretimden pazarlamaya kadar her alanda dünyayla entegre olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Niyazi Nefi Kara, Manavgat, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Güncel, Kültür, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Yöresel Lezzetleri YÖREX Fuarı'nda Tanıtılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:31 Endonezya’da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı
14:27 Ne umutlarla gelmişti 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe’den gidiyor Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor
14:20 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor
14:17 Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 10:35:05. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat Yöresel Lezzetleri YÖREX Fuarı'nda Tanıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.