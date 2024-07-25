Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti: Gözaltındaki Kişinin Beyninde Kist Tespit Edildi - Son Dakika
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Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti: Gözaltındaki Kişinin Beyninde Kist Tespit Edildi

İngiltere'de, Manchester Havalimanı'nda polisin gözaltı sırasında yüzünü ve kafasını tekmelediği kişinin beyninde kist olduğu belirtildi. Avukat Ahmet Yakup, müvekkilinin tomografisinde kist tespit edildiğini açıkladı. Polis şiddetine maruz kalanların Müslüman olması tepki çekti. Manchester Polisi, olayın ardından açığa alınan polis memuru hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

25.07.2024 22:23
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İngiltere'de, Manchester Havalimanı'nda polisin gözaltı sırasında yüzünü ve kafasını tekmelediği kişinin beyninde kist olduğu belirtildi.

Müvekkilini "Fahir" olarak adlandıran avukat Ahmet Yakup, Rochdale Polis Karakolu önünde yaptığı açıklamada, olayın ardından çekilen tomografide kişinin beyninde kist olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Fahir'in kardeşi Amaad ile yaşlı annesini de temsil eden avukat Yakup, polisin kafasını tekmelediği Fahir'in durumunun bir gecede kötüleştiğini ve yaşam savaşı verdiğini ifade etti.

Polis şiddetine maruz kalanların Müslüman olması tepki çekti

Manchester Havalimanı'nda bir polisin, elleri yanda olacak şekilde yerde yüzükoyun yatan kişinin kafasını ve yüzünü defalarca tekmelediğini gösteren görüntüler dün sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Havalimanında çıkan arbede nedeniyle gözaltı işlemi uygulayan polisin elektroşok silahlarını da çektiği olayda gözaltına alınan kişiye polisin hem tekme attığı hem de ensesine dirseğiyle vurduğu görülmüştü.

Manchester Polisi, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, bir kişiyi gözaltına almak isteyen memurların saldırıya uğradığını, bunun üzerine 4 kişinin silahlı polislerce gözaltına alındığını belirtmişti. Bu polislerin silahlarının alınması riskiyle de karşı karşıya kaldığını ifade eden Manchester Polisi, Mesleki Standartlar Müdürlüğü tarafından konunun incelendiğini duyurmuştu.

Gazeteci Alex Tiffin, güvenlik araması sırasında saldırgan olduğu belirtilen kişilerin annesinin polis tarafından itildiğini, olayın bu şekilde patlak verdiğini öne sürmüştü. Polis şiddetine maruz kalan kişilerin Müslüman olması nedeniyle İngiltere'deki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve tanınmış kişiler tepki açıklaması yapmıştı.

Manchester Polisi, daha sonra yaptığı açıklamada, söz konusu polis memurunun açığa alındığını belirterek, insanların hissettiği büyük endişe ve kaygıyı anladıklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti: Gözaltındaki Kişinin Beyninde Kist Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti: Gözaltındaki Kişinin Beyninde Kist Tespit Edildi - Son Dakika
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