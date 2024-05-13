Manchester Üniversitesi İsrail ile işbirliklerini protesto eden eylemciler tarafından boyandı

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İngiltere'deki Manchester Üniversitesinin İsrail ile işbirliklerini protesto etmek isteyen eylemciler, üniversitenin tarihi Whitworth binasına kırmızı boyalar püskürterek tepkilerini gösterdi.

Ülke genelinde İsrail'le işbirliklerine ve İsrail'e silah satışlarına tepki için kırmızı boyalı eylemler düzenleyen "Palestine Action" isimli grubun X hesabından yapılan paylaşımda, Whitworth binasının tarihi "Kraliçe Kemeri"ne kırmızı boyalar püskürtüldüğü görüldü.

Eyleme ilişkin yapılan açıklamada, "Manchester Üniversitesi, akan Filistinli kanındaki suç ortaklıklarını simgeleyen kırmızı boyayla boyandı. Üniversite, Kudüs İbrani Üniversitesi ile olan işbirliği kapsamında öğrencilerini yasa dışı Yahudi yerleşimlerine çalışmalar yapmaya gönderiyor. Ayrıca BAE Systems ile de ortaklıklar yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Palestine Action grubu, 7 Ekim 2023'ten bu yana artan şekilde İsrail'e destek veren kuruluşlar ile İsrail'e silah satışı yapan şirketlere yönelik boyalı eylemleriyle adını duyuruyor.

Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı binalarına da kırmızı boya sıkan Palestine Action eylemcileri, düzenledikleri çatıya çıkma ve yol kapatma eylemleriyle silah şirketlerinin çalışmasını da engelliyor.

Grubun, savunma sanayii şirketi Elbit Systems'in Tamworth'taki fabrikasında yaptığı eylemler sonucu şirket, artan güvenlik masraflarına işaret ederek fabrikayı satmıştı.

Palestine Action, eylemler sonucunda oluşan güvenlik kamerası ve çatı onarımı masraflarının 250 bin sterlin (yaklaşık 10 milyon lira) olduğunu da duyurmuştu.