Manila\'daki Yangında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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Yangından çeşitli görüntüler

Filipinlerin başkenti Manila'daki 5 katlı bir ticari ve konut binasında çıkan yangında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Köy Meclis Üyesi Nelson Ty'nin Yangın Koruma Bürosu'na dayandırdığı bilgiye göre, Cuma günü yerel saatle 07.30'dan önce çıkan yangın sonucu bina küle döndü, içeride mahsur kalan 11 kişi ise hayatını kaybetti. İtfaiyecilerin yangını söndürmesi ise iki saat sürdü.

Bir güvenlik görevlisi olay yerindeki gazetecilere, birinci kattaki kantinde bulunan sıvılaştırılmış gaz petrol tankının patlayarak yangına neden olduğunu söyledi.

Soruşturmayı yürüten büro ise yangının nedenini henüz doğrulamadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Manila'dan bildiriyor. (XHTV)