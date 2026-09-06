Manisa Ahmetli'deki makilik yangın 3 saatte söndürüldü, 55 dönüm zarar gördü
Manisa'nın Ahmetli ilçesi Cambazlı Mahallesi Çaldağı mevkisindeki makilik ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 55 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ahmetli'nin Cambazlı Mahallesi Çaldağı mevkisinde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından ekiplerce kontrol altına alınan yangında, 55 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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