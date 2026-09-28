Manisa Akhisar\'da 5 bin 47 sentetik hap ele geçirildi, otomobil sürücüsü tutuklandı

Manisa Akhisar'da 5 bin 47 sentetik hap ele geçirildi, otomobil sürücüsü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen narkotik çalışmasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde 5 bin 47 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde durdurulan otomobilde, 5 bin 47 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Y.T. (24), tutuklandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde ekiplerin aramasında, 5 bin 47 sentetik hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.T., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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