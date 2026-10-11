Manisa Akhisar'da tur otobüsü TIR'la çarpıştı, 11 kişi öldü, 3 şoför gözaltında

AKHİSAR CUMHURİYET SAVCLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tur otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Akhisar ilçesinde İzmir- İstanbul otoyolu İzmir istikameti Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında 11.10.2026 günü saat 11.09 sıralarında; 16 AED 124 plakalı M.A.'nın kullandığı tur otobüsü ile H.K., yönetimindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin çarpışması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş olup; 11 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralı olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumdadır" denildi.

3 ŞOFÖRE GÖZALTI

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Olay ile ilgili olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup söz konusu trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında; tur otobüs şoförü M.A, tur otobüsünün yedek şoförü M.Y., çekicinin şoförü H.K gözaltına alınmış olup, trafik kazasına ilişkin soruşturma tüm titizlikle devam etmektedir."

Devrilen TIR ve tur otobüsü vinç yardımı ile kaldırılıp, olay yerinden götürüldü.

Haber: Kadir ÖZEN - Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa),