Manisa Akhisar'daki TIR kazasında ölen Zülfinaz Tosun, Konya Ereğli'de defnedildi - Son Dakika
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Manisa Akhisar'daki TIR kazasında ölen Zülfinaz Tosun, Konya Ereğli'de defnedildi

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Manisa Akhisar\'daki TIR kazasında ölen Zülfinaz Tosun, Konya Ereğli\'de defnedildi
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Manisa Akhisar'da 11 Ekim'de TIR'ın geri manevra yapan tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Zülfinaz Tosun'un (64) cenazesi, memleketi Konya Ereğli'de cemevi önünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde TIR'ın, geri manevra yapan tur otobüsüne arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Zülfinaz Tosun'un (64) cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 11 Ekim'de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek için yola çıkan tur otobüsü, sürücünün gireceği sapağı kaçırınca geri manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen kereste yüklü TIR, otobüse çarptı. Kazada 11 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Zülfinaz Tosun'un cenazesi, bugün memleketi Konya'nın Ereğli ilçesi Özgürler Mahallesi'ne getirildi. Cemevi önünde kılınan namazın ardından Tosun'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Trafik Kazaları3. SayfaAkhisarEreğliManisaGüncelKonyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Akhisar'daki TIR kazasında ölen Zülfinaz Tosun, Konya Ereğli'de defnedildi - Son Dakika
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