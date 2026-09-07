Manisa Bağ Bozumu Şenliği\'nde Doç. Dr. Uhri üzümün 9 bin yıllık Anadolu geçmişini anlattı

(MANİSA) - Manisa Bağ Bozumu Şenliği kapsamında düzenlenen söyleşide gıda mühendisi ve arkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri, üzümün Anadolu'daki 9 bin yıllık geçmişinden bugünkü kullanım alanlarına kadar pek çok konuya değindi. Uhri, üzümde katma değeri yüksek ürünlere yönelmenin önemine dikkati çekti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Manisa Bağ Bozumu Şenliği etkinlikleri kapsamında gıda mühendisi ve arkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri, "Uygarlık Yaratan Bitki: Üzüm" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Tarzan Meydanı'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Utku Yılmaz'ın yaptığı söyleşide Uhri, üzümün Manisa ve ülke toplumundaki yeri, tarihi geçmişi ve kullanım alanlarına ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Söyleşiye, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya da katıldı. Üzümün faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade eden Doç. Dr. Uhri, şeker ihtiyacını en çok karşılayan bitkisel ürünün üzüm olduğuna dikkati çekti.

Anadolu'daki kazılarda, eski çağlarda da üzümün insan hayatında var olduğuna ilişkin önemli bulguların olduğunu kaydeden Uhri, şu bilgileri verdi:

"Diyarbakır Körtik Tepe'de yapılan kazılarda 9 bin yıllık üzüm çekirdekleri bulundu. İzmir Çeşme Bağlararası kazılarında 5 bin yıllık üzüm çekirdeklerine rastlandı. Bu da Anadolu'da üzümün ne kadar eski tarihlerden beri kullanıldığını gösteren önemli kalıntılar. Anadolu'da çok zengin bir üzüm işleme geleneği var. Bu işlemi sadece şarap olarak düşünmemek lazım. Şırası var, pekmezi var, yaprağı kullanılıyor. Daha bir sürü şey sayılabilir. Zeytin, incir, üzüm… Bu bitkiler uygarlık yaratan bitkiler. Bütün Anadolu'yu ihya eden en önemli 3 ürün üzüm, zeytin ve incir."

Üzümün bugününe de ışık tutan Doç. Dr. Uhri, "Dünyada önemli üzüm üreticisi ülkeler var. Bu nedenle rekabet edebilmek gerekiyor. Katma değeri yüksek olan ürünlere yönelmek bu anlamda çok önemli. Sadece kuru üzüm satarak çok para kazanamazsınız. Ürüne katma değer sağlamanız gerekir" ifadelerini kullandı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Manisa'nın bir üzüm müzesi eksikliği çektiğine değinen Uhri, bu konuda Şehzadeler Belediyesi'nin bir projesi olduğunu bildiğini sözlerine ekledi. Söyleşinin ardından günün anısına Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, gıda mühendisi ve arkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri'ye hediye ve plaket takdiminde bulundu.

SÖYLEŞİNİN ARDINDAN "PERTEV" SAHNE ALDI

Söyleşinin hemen ardından meydanda Pertev Grubu halk konseri de gerçekleştirildi. Tarzan Meydanı'ndaki konsere katılanlar, Pertev Grubu'nun eserleriyle unutulmaz bir gece yaşarken, konser sonunda Esenkaya, grup üyelerine hediye takdiminde bulundu.