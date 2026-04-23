Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan 23 Nisan Mesajı: "Çocuklarımızı Korumak En Asli Görevimiz"

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında bayram coşkusu ile 486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin birleştiğine dikkati çeken Dutlulu, son dönemde yaşanan ve ülkeyi yasa boğan olaylara vurgu yaparak, "Çocuklarımızı her türlü şiddet ve bağımlılıktan korumak asli sorumluluğumuzdur" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106'ncı yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların bayramını kutladı ve çocuk haklarına vurgu yaptı. Bu yıl kutlamaların 5 asırlık Mesir Festivali ile aynı döneme denk gelmesinin şehirde çifte bayram havası estirdiğini belirten Başkan Dutlulu, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bayram sevincimiz Mesir Festivali ile taçlanıyor"

Başkan Dutlulu, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin sarsılmaz temellerinin atıldığı bu anlamlı günü büyük bir gururla kutluyoruz. Bu yıl bayram sevincimiz, şehrimizin asırlık mirası olan 486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali ile taçlanıyor. Sokaklarımızda yankılanan çocuk gülüşleri, festivalimizin şifalı ve birleştirici ruhuyla birleşerek Manisa'mıza bambaşka bir enerji katıyor."

"Çocuklarımızı şiddet ve bağımlılıktan uzak tutacağız"

Mesajında toplumsal hassasiyetlere de değinen Başkan Dutlulu, son günlerde çocukların hayatını kaybettiği üzücü olaylara dikkat çekerek kararlılık mesajı verdi:

"Kalbimiz buruk. Evlatlarımızın yaşamını yitirdiği olaylar hepimizin yüreğini yaralamıştır. Her bir çocuğun güven içinde büyümesi hepimizin en asli görevidir. Çocuklarımızı her türlü şiddetten, zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzak tutmak için çalışmaya devam edeceğiz. Onlara sadece parklar ve yollar değil, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek bizim sorumluluğumuzdur."

Atatürk vurgusu ve gelecek vizyonu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara olan güvenini hatırlatan Dutlulu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Sizler, Atatürk'ün 'Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor' diyerek güvendiği fidanlarsınız. Sizin gözlerinizdeki ışık, tam bağımsız Türkiye'nin en büyük güvencesidir. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun!"