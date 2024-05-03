Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı

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(MANİSA) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Hakkı verilmiş bir demokrasinin olmazsa olmazı ise özgür bir basındır. Bu uğurda pek çok fedakarlıkta bulunarak mesleğini onurlu bir şekilde yapan tüm basın mensuplarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum" dedi.

Ferdi Zeyrek, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm basın emekçilerinin gününü kutladı. Zeyrek, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün doğru ve tarafsız haber alma hakkımızı koruyan, mesleğini en onurlu şekilde yerine getirmek için alın teri döken basın mensuplarımızın günü. Basın emekçilerimiz, demokrasimizi geliştirip korumak adına çok büyük bir sorumluluk üstlenmektelerdir. Hakkı verilmiş bir demokrasinin olmazsa olmazı ise özgür bir basındır. Bu uğurda pek çok fedakarlıkta bulunarak mesleğini onurlu bir şekilde yapan tüm basın mensuplarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum. Mesleğini yaparken haksızlığa uğrayan, tutsak ve sürgün edilen tüm basın çalışanlarımızın da en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Yanlışı ortaya çıkaranların değil, yanlışı yapanların cezalandırıldıkları günleri görmek dileğiyle."