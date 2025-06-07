(MANİSA) – Elektrik çarpması sonucu yoğun bakımda tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e destek ziyaretleri sürüyor. Antalya ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları, Zeyrek için umut dolu mesajlar verdi.

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sürüyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Zeyrek'in hayati fonksiyonlarında iyileşme belirtileri gözlemlenirken, dayanışma ve destek ziyaretleri de devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hastaneye gelerek Zeyrek'in yakınlarıyla görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli bir kardeşim, arkadaşım böyle talihsiz bir kaza geçirdi. Ama Allah'ım ona inşallah sevenlerinin dualarıyla yardımcı olacaktır. ECMO cihazı olması bir taraftan işte 108 gün yoğun bakımlarda kalmış, hastanede kalmış birisi olarak da ben şifa diliyorum. Onun çocuklara yaptığı hayırlar hepsi ona dua olarak dönüyor. Ben de onun için geldim. Ben Genel Başkanımız da burada. Ailesiyle görüştüm. Dualarımız Ferdi kardeşimle. Daha beş gün önce Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Su İdarelerimizle Genel Sekreteriyle geldiler. Çok güzel projeler yaptık. Birlikte çok çalışacağız daha. O bizim sesimizi, duamızı duyacak o kalkacak. Manisalı hemşehrilerimize yine azimle, gururla çalışmalarına devam edecek diye ümit ediyoruz. Dualarımız kardeşimizle. Bütün vatandaşlarımız duasını esirgemesinler. Ben en ağır Covid hastalığı geçiren birisiyim. Onu yendik. İnşallah Ferdi Başkanımız da zor günleri geride bırakacaktır. Ona sağlıklı günler diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Dualarımız kardeşimle" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Denizli'nin, tüm Türkiye'nin duası onunla

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim umudumuz büyük. Kardeşimiz bunu atlatacak. Biz inanıyoruz bu zorluklar Ferdi'yi yıldıramaz. Güzel günleri beraber göreceğiz. Bütün hepimizin duası ona, Denizli'nin, tüm Türkiye'nin duası onunla beraber. Tek temennimiz bir an önce ayağa kalkması, hem çalışkanlığıyla, hem güler yüzüyle, hem sevimliliğiyle, hem herkese örnek, herkesin sevdiği bir kardeşimizdi. Can yoldaşımdı. Umut ediyoruz ki bu süreci atlatacağız hep beraber. Bugünleri gülerek hatırlayacağız. Umut edelim artık bütün halkımızın duasını bekliyoruz. Bu anlamda herkesin sevgisini bekliyoruz. O güçlü bir insan, güçlü bir karakter. Bunu da atlatacağına inanıyorum. Umut edelim hep beraber dualarımız onunla. O güler yüzüyle yeniden aramıza gelecektir."