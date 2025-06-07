Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Destek Ziyaretleri Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Destek Ziyaretleri Sürüyor

07.06.2025 22:53  Güncelleme: 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrik çarpması sonucu yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Antalya ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları destek ziyaretinde bulundu. Zeyrek için umut dolu mesajlar ileten başkanlar, duaların önemine dikkat çekti.

(MANİSA) – Elektrik çarpması sonucu yoğun bakımda tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e destek ziyaretleri sürüyor. Antalya ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları, Zeyrek için umut dolu mesajlar verdi.

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sürüyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Zeyrek'in hayati fonksiyonlarında iyileşme belirtileri gözlemlenirken, dayanışma ve destek ziyaretleri de devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hastaneye gelerek Zeyrek'in yakınlarıyla görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli bir kardeşim, arkadaşım böyle talihsiz bir kaza geçirdi. Ama Allah'ım ona inşallah sevenlerinin dualarıyla yardımcı olacaktır. ECMO cihazı olması bir taraftan işte 108 gün yoğun bakımlarda kalmış, hastanede kalmış birisi olarak da ben şifa diliyorum. Onun çocuklara yaptığı hayırlar hepsi ona dua olarak dönüyor. Ben de onun için geldim. Ben Genel Başkanımız da burada. Ailesiyle görüştüm. Dualarımız Ferdi kardeşimle. Daha beş gün önce Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Su İdarelerimizle Genel Sekreteriyle geldiler. Çok güzel projeler yaptık. Birlikte çok çalışacağız daha. O bizim sesimizi, duamızı duyacak o kalkacak. Manisalı hemşehrilerimize yine azimle, gururla çalışmalarına devam edecek diye ümit ediyoruz. Dualarımız kardeşimizle. Bütün vatandaşlarımız duasını esirgemesinler. Ben en ağır Covid hastalığı geçiren birisiyim. Onu yendik. İnşallah Ferdi Başkanımız da zor günleri geride bırakacaktır. Ona sağlıklı günler diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Dualarımız kardeşimle" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Denizli'nin, tüm Türkiye'nin duası onunla

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim umudumuz büyük. Kardeşimiz bunu atlatacak. Biz inanıyoruz bu zorluklar Ferdi'yi yıldıramaz. Güzel günleri beraber göreceğiz. Bütün hepimizin duası ona, Denizli'nin, tüm Türkiye'nin duası onunla beraber. Tek temennimiz bir an önce ayağa kalkması, hem çalışkanlığıyla, hem güler yüzüyle, hem sevimliliğiyle, hem herkese örnek, herkesin sevdiği bir kardeşimizdi. Can yoldaşımdı. Umut ediyoruz ki bu süreci atlatacağız hep beraber. Bugünleri gülerek hatırlayacağız. Umut edelim artık bütün halkımızın duasını bekliyoruz. Bu anlamda herkesin sevgisini bekliyoruz. O güçlü bir insan, güçlü bir karakter. Bunu da atlatacağına inanıyorum. Umut edelim hep beraber dualarımız onunla. O güler yüzüyle yeniden aramıza gelecektir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Belediye, Politika, Denizli, Antalya, Sağlık, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Destek Ziyaretleri Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası

20:53
Ferdi Zeyrek’in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
20:50
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
20:24
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
20:10
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı
15:51
Rusya’nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
11:29
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
10:40
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 23:23:25. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Destek Ziyaretleri Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.