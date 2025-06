Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'e Geçmiş Olsun Ziyareti

(MANİSA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sürüyor. Zeyrek'in tedavi yoğun bakımda devam ederken dayanışma ve destek ziyaretleri de devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, hastaneye gelerek Zeyrek'in yakınlarıyla görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hüseyin Can Güner ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ferdi Başkanımızın yaşadığı bu talihsiz kaza hepimizi çok derinden üzdü. Özellikle bayram günü tam da böyle bir olayın denk gelmesi moralimizi, motivasyonumuzu tamamen altüst etti. O geceden itibaren hem Manisa il Başkanımızla hem Genel Başkanımızla, buradaki sevenleriyle, ailesiyle irtibat halindeydik. İyi haberi bekledik. Olumlu gelişmeler oldu. Ama tabii ki kısa sürede hemen netice alınacak süreçte değil. Umuyoruz ki bu sürecin sonunda başkanımız tekrar sağlığına kavuşacak, ayağa kalkacak. Bu yıl hem tutuklamalarla, operasyonlarla, tutuklu belediye başkanlarımızla zaten bir üzüntü içerisindeydik. Ferdi Başkanımız bize bir başka üzüntü daha yaşatmayacak diye umut ediyoruz. Onun ayağa kalkması sağ salim görevinin başına, ailesinin yanına dönmesi bizim aynı zamanda bir moral ve motivasyon kaynağımız olacak. Umutluyuz, sevenleri burada, Manisalılar burada. Her görüşten her siyasi partiden isimler buraya geliyorlar ve duygularını, düşüncelerini ifade ediyorlar. Manisa'yı bu kadar birleştiren ve kendini sevdiren bir başkanımızın olması da bu yurttaşlarımızın dualarıyla ayağa kalkacağına olan inancımızı perçinliyor. Ben de tekrar bir an önce acil şifalar diliyorum kendisine."

" Türkiye'nin her yerinden bütün yurttaşların duası Ferdi Başkanımızla"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci da şunları kaydetti:

" Kurban Bayramı'na maalesef ki son derece üzüntülü bir haberle başladık. Bütün memleket için Manisalılar için Egeliler için ve Türkiye'nin bütün vatandaşları için son derece üzüntülü bir haberle karşıladık bayramı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek evinde geçirmiş olduğu talihsiz bir kaza sonucu şu an Manisa'da hastanede hala daha tedavi görmekte. Türkiye'nin her yerinden, Ege'nin her yerinden bütün vatandaşlar, bütün yurttaşların şu an duası, Ferdi Başkanımızla. Bizler de ona destek olmak, ailesine destek olabilmek için bugün burada Manisa'dayız. İnanıyorum ki yaptığı iyilikler, vatandaşlara ettiği güzel hizmetler ve aldığı duaların karşılığı Ferdi Başkanımızın sağlığa kavuşmasıyla sonuçlanacak. Bizler inancımızı, umudumuzu ve buradaki ona dualarımızı göndererek umudumuzu diri tutuyoruz. İnşallah en kısa zamanda Ferdi Başkanımız hem ailesine hem çocuklarına hem sevdiklerine hem de Manisa'nın bütün değerli hemşehrilerine hizmet etmeye devam edecek. Görevinin başına en kısa zamanda geri dönecek. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda aramıza dönmesi için dualarımızı kendisine iletiyoruz."