Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Ferdi Başkan'la yolumuz siyasetin içinde kesişti ama dostluğumuz çok daha derin, insani bir bağla büyüdü. Duruşuyla, iyiliğiyle, halkına duyduğu büyük sevgiyle hepimize örnek bir yol arkadaşıydı. Elektrik kazası sonrası hastaneye kaldırıldığını duyduğumdan bu yana içimde bir umut vardı. Ama ne yazık ki olmadı… Ferdi Başkan'ı kaybettik. Manisa çok kıymetli bir evladını; bizler, çok değerli bir dostumuzu yitirdik. Acımız büyük" dedi.

6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ferdi Başkan'la yolumuz siyasetin içinde kesişti ama dostluğumuz çok daha derin, insani bir bağla büyüdü. Duruşuyla, iyiliğiyle, halkına duyduğu büyük sevgiyle hepimize örnek bir yol arkadaşıydı. Elektrik kazası sonrası hastaneye kaldırıldığını duyduğumdan bu yana içimde bir umut vardı. Ama ne yazık ki olmadı… Ferdi Başkan'ı kaybettik. Manisa çok kıymetli bir evladını; bizler, çok değerli bir dostumuzu yitirdik. Acımız büyük. Tüm kalbimle başta ailesine, Manisa halkına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, yolu ışık olsun."