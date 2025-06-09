Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde bekleyişini sürdüren Manisalılar gözyaşlarına engel olamadı. Manisalılar birbirlerine sarılarak başsağlığı diledi.
6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hastane önünde Zeyrek'in sağlık durumunu takip eden Manisalılar ölüm haberini ardından gözyaşlarına boğuldu. Hastane önündeki kalabalık giderek arttı. Manisalılar birbirlerine sarılarak başsağlığı diledi.
Ferdi ZeyreK'in ölüm haberini alan kızı Nehir Zeyrek dakikalar içerisinde hastaneye gelirken yürümekte zorlandığı ve destekle geldiği görüldü.
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