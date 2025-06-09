Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde bekleyen Manisalılar duygularını ve taziye mesajlarını iletti. Manisalılar, "7'den 70'e çok üzgünüz. Manisa çok büyük bir değerini kaybetti", "Adam gibi adamdı. Üzgünüz", "Herkeste telefon numarası vardı. İstediğin zaman, istediğin an arayabilirsin. Bir seneyi doldurdu ama 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetti" diyerek duygularını dile getirdi.

48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda Manisalı vatandaş, hastene önüne geldi. Manisalılar, Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından duygularını ANKA Haber Ajansı mikrofonuna şu sözlerle anlattı:

"Gerçekten çok üzgünüz. Böyle bir insan, böyle bir halkçı, böyle düşünceli, küçükle, küçük, büyükle, büyük... Her şeyi ile adam gibi adam. Söylenecek söz kalmadı. İçim çok dolu. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Allah kalanlarına sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun."

"Anlatacağım, anlatamıyorum. Söyleyeceğim, söyleyemiyorum doluyum"

"Kendisini tanımıyorum ama geldim. Yoldan geçerken fotoğraflarını gördüm. O kadar sıcak geliyordu ki bana. Çok üzüldüm. Benim başkanım kendisi. Ferdi babamız. Allah sabır versin. Tanımamama rağmen bu kadar dokundu. Tanısam, ne kadar dokunurdu, hiç bilmiyorum. Allah ailesine sabır versin. İnşallah yeri cennettir"

"Mekanı cennet olsun. Yakınlarına Allah sabır versin. Adam gibi adamdı. Üzgünüz. Anlatacağım, anlatamıyorum. Söyleyeceğim, söyleyemiyorum doluyum. Rabbim sabırlar versin yakınlarına, sevenlerine, milletimize. Güzel bir insandı. Güler yüzlü bir insandı"

"Manisa en iyi insanını kaybetti"

"Başımız sağolsun hepimizin çok iyi bir insandı. Manisa için gece gündüz durmadan çalışan bir insandı. Bir şey diyemiyorum artık çok üzgünüz. Atatürk'ün yolundan gidiyordu. çocuklarla çocuk, büyükle büyük. Her sorunu hemen hallediyordu."

"Manisa en iyi insanını kaybetti. Manisa en sevilen insanını kaybetti. Başımız sağolsun"

"7'den 70'e çok üzgünüz. Manisa çok büyük bir değerini kaybetti. Herkeste telefon numarası vardı. İstediğin zaman, istediğin an arayabilirsin. Bir seneyi doldurdu ama 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetti. Allah mekanını cennet etsin"

"Kısa süre içerisinde gönüllerde taht kurdu"

"Türkiye için büyük bir kayıp. Belki 100 yılın lideri olacaktı. Başımız sağolsun"

"Manisa'nın başı sağolsun. Kısa zaman içerisinde büyük etkisi oldu. Kısa süre içerisinde gönüllerde taht kurdu. Başımız sağolsun"

"İlk defa böyle iyi bir insan geldi halka karşı. Tez zamanda da kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah sabır versin"

"Biz çok zor durumdayız, ailesi ne durumda Allah bilir"

"Eskiden onların evinde çalışmıştım, kendisini çok iyi tanırdım, çok severdim. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ne diyelim takdiri ilahi"

"Kalbi de yüzüne yansımış, melek gibi bir insandı. Hepimizin başı sağolsun. Biz çok zor durumdayız, ailesi ne durumda Allah bilir. Mekanı cennet olur inşallah. Çok büyük, iyi bir insanı kaybettik. Herkese sabır diliyorum"