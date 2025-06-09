Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
09.06.2025 20:30  Güncelleme: 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Manisa'nın sevilen Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi, kentte büyük bir üzüntüye yol açtı. Hastane önünde toplanan Manisalılar, Başkan Zeyrek'in halk için yaptığı hizmetleri ve samimi yaklaşımını anlatarak taziyelerini ilettiler.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde bekleyen Manisalılar duygularını ve taziye mesajlarını iletti. Manisalılar, "7'den 70'e çok üzgünüz. Manisa çok büyük bir değerini kaybetti", "Adam gibi adamdı. Üzgünüz", "Herkeste telefon numarası vardı. İstediğin zaman, istediğin an arayabilirsin. Bir seneyi doldurdu ama 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetti" diyerek duygularını dile getirdi.

48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda Manisalı vatandaş, hastene önüne geldi. Manisalılar, Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından duygularını ANKA Haber Ajansı mikrofonuna şu sözlerle anlattı:

"Gerçekten çok üzgünüz. Böyle bir insan, böyle bir halkçı, böyle düşünceli, küçükle, küçük, büyükle, büyük... Her şeyi ile adam gibi adam. Söylenecek söz kalmadı. İçim çok dolu. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Allah kalanlarına sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun."

"Anlatacağım, anlatamıyorum. Söyleyeceğim, söyleyemiyorum doluyum"

"Kendisini tanımıyorum ama geldim. Yoldan geçerken fotoğraflarını gördüm. O kadar sıcak geliyordu ki bana. Çok üzüldüm. Benim başkanım kendisi. Ferdi babamız. Allah sabır versin. Tanımamama rağmen bu kadar dokundu. Tanısam, ne kadar dokunurdu, hiç bilmiyorum. Allah ailesine sabır versin. İnşallah yeri cennettir"

"Mekanı cennet olsun. Yakınlarına Allah sabır versin. Adam gibi adamdı. Üzgünüz. Anlatacağım, anlatamıyorum. Söyleyeceğim, söyleyemiyorum doluyum. Rabbim sabırlar versin yakınlarına, sevenlerine, milletimize. Güzel bir insandı. Güler yüzlü bir insandı"

"Manisa en iyi insanını kaybetti"

"Başımız sağolsun hepimizin çok iyi bir insandı. Manisa için gece gündüz durmadan çalışan bir insandı. Bir şey diyemiyorum artık çok üzgünüz. Atatürk'ün yolundan gidiyordu. çocuklarla çocuk, büyükle büyük. Her sorunu hemen hallediyordu."

"Manisa en iyi insanını kaybetti. Manisa en sevilen insanını kaybetti. Başımız sağolsun"

"7'den 70'e çok üzgünüz. Manisa çok büyük bir değerini kaybetti. Herkeste telefon numarası vardı. İstediğin zaman, istediğin an arayabilirsin. Bir seneyi doldurdu ama 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetti. Allah mekanını cennet etsin"

"Kısa süre içerisinde gönüllerde taht kurdu"

"Türkiye için büyük bir kayıp. Belki 100 yılın lideri olacaktı. Başımız sağolsun"

"Manisa'nın başı sağolsun. Kısa zaman içerisinde büyük etkisi oldu. Kısa süre içerisinde gönüllerde taht kurdu. Başımız sağolsun"

"İlk defa böyle iyi bir insan geldi halka karşı. Tez zamanda da kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah sabır versin"

"Biz çok zor durumdayız, ailesi ne durumda Allah bilir"

"Eskiden onların evinde çalışmıştım, kendisini çok iyi tanırdım, çok severdim. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ne diyelim takdiri ilahi"

"Kalbi de yüzüne yansımış, melek gibi bir insandı. Hepimizin başı sağolsun. Biz çok zor durumdayız, ailesi ne durumda Allah bilir. Mekanı cennet olur inşallah. Çok büyük, iyi bir insanı kaybettik. Herkese sabır diliyorum"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Ferdi Zeyrek, Politika, Hastane, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da dere kenarında erkek cesedi bulundu Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
Gazze’ye yardım götüren gemideki Şuayb Ordu’dan mesaj: Türk olduğum için beni günah keçisi seçebilir Gazze'ye yardım götüren gemideki Şuayb Ordu'dan mesaj: Türk olduğum için beni günah keçisi seçebilir
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail’in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son mesajı İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı
Yüzü değişti, sistem tanımadı Gülşah Saraçoğlu’na havalimanında estetik şoku Yüzü değişti, sistem tanımadı! Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı
Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil’den sürpriz hamle Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den sürpriz hamle
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar
Osimhen’in alternatifi Fenerbahçe’den 30 milyon euroluk teklifle geldiler Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira

21:25
İsrail güçlerince alıkonulan “Madleen“ gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
20:34
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
12:18
Acun Ilıcalı, Süper Lig’de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
12:05
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
11:59
Nuri Şahin, İstanbul’a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
Nuri Şahin, İstanbul'a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
11:13
Teknede güneş banyosu Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
11:10
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı Oran da verdiler
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı! Oran da verdiler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
10:44
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 21:42:33. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.