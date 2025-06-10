Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Vefatı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Vefatı

10.06.2025 18:22  Güncelleme: 19:33
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CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve çeşitli belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı. Zeyrek'in halkın kalbinde önemli bir yer edindiğini belirten konuşmalarda, onun çok sevilen bir lider olduğu vurgulandı.

(MANİSA) - CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Ferdi Zeyrek, kendine güvenen hiç kimsenin başını öne eğmedi ama bugün bizim boynumuzu büktü ve kolumuzu, kanadımızı kırdı. Güzel bir evladın arkasından ne söylenebilir ki? Ülke ve Manisa çok şey kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde ANKA Haber Ajansı'na duygularını anlattı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, "20 yıllık arkadaşım" dediği Zeyrek için "Biz onu çok seviyorduk, Manisa da çok sevdi. Ferdi çok sevilesi bir insandı. Çok çalışkan, çok dürüst, kendini, ömrünü Manisa'ya adayan bambaşka biriydi. Çok üzgünüm. Geride kalanlara, sevgili Nurcan'a, çocuklara sabır diliyorum. Manisa için çok çalıştı ama Manisa da onu çok sevdi. En son Mesir Şenliği'nde buradaydım. Ferdi Başkan'a olan sevgiyi, tezahüratı görünce demiştim ki, 'Seni çok seviyorlar.' 'Ama ben de onları çok seviyorum' demişti. Bugün de bu kalabalık, başkanlarına son görevlerini yapıyorlar. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ise "Hepimiz çok üzgünüz. Halkta ne kadar karşılığı var, görüyorsunuz. Kimseye bu kadar kalabalık gelmez. Tabii ki Ferdi Bey'i tanıma fırsatına nail oldum ve çok etkilendim kendisinden. Bazı insanlar kendileri değerlidir. Ferdi Bey de değerli insanlardan biriydi. Çok üzgünüm. İnşallah huzurla uyusun. Ailesine sabır diliyorum. Tüm sevenleri hep birlikte uğurluyoruz onu. Daha çok yapacak şeyi vardı, CHP için de çok önemli bir figür olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak"

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur da Zeyrek ise şöyle konuştu:

"Hepimiz çok üzgünüz, acımız çok büyük. Tüm halkımızın başı sağ olsun. Söyleyecek bir şey yok. Çok çalışkan, çok dürüst, herkesin çok sevdiği, sadece Manisa'nın değil, İzmir'in, tüm Türkiye'nin sevdiği belediye başkanımız oldu. Kısa süre oldu ama hiçbir zaman unutulmayacak. Onu herkes çok seviyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak. Talihsiz bir kaza sonucu böyle bir şeyin yaşanması hiç aklımızda olmayan, hiç gönlümüzde olmayan bir şeydi. Çok üzgünüz. İnsanlar boşuna birini sevmezler. Eğer birini seviyorlarsa, tutuyorlarsa vardır bir nedeni. Ferdi Başkan'ın ilk günden beri, aday adaylığında dahil gördüğümüz, onunla ilgili halkın yoğun ilgisi zaten bunun kanıtıydı. Her zaman güleryüzlü, samimi, halktan biri her şeyden önce. Cabbar, çalışkan, hırslı... Manisa tam belediye başkanını buldu demiştik ve benim üç tane başkanım var diyordum. İzmir, Manisa, Balıkesir. Öyle hissediyordum ama artık cenneti mekan olsun."

Törenin ardından konuşan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Hastane sürecinde de gördük ki Ferdi Zeyrek herkese kendini çok fazla sevdirmiş, herkesin gönlüne girmiş" sözleriyle Zeyrek'in halkın teveccühünü aldığına dikkat çekti. Arslan sözlerine şöyle devam etti:

"İyi bir eşi, çocuklarını karşılıksız seven bir babayı, CHP iyi bir evladını, Türkiye ise gerçekten vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir evladını uğurluyor. Manisa ağlıyor, Türkiye ağlıyor. Aşkla sevdiği, hayalini kurduğu kente belediye başkanı olmanın vermiş olduğu gururla hizmet etmiş. Bizi çok gururlandırdı. Çok üzgünüz. Ferdi Zeyrek, kendine güvenen hiç kimsenin başını öne eğmedi ama bugün bizim boynumuzu büktü ve kolumuzu, kanadımızı kırdı. Güzel bir evladın arkasından ne söylenebilir ki? Ülke ve Manisa çok şey kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Vefatı - Son Dakika

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