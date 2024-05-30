Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Pazarcı Esnafıyla Buluştu

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Pazar esnafının sorunlarını bildiklerini dile getiren Zeyrek, hayata geçirilmesi planlanan yeni pazar yeri projeleri ile ilgili de bilgi aktardı.

Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, yönetim kurulu üyeleri ile Başkan Zeyrek'e ziyarette bulundu. Başkan Ferdi Zeyrek'e görevinde başarılar dileyen Oda Başkanı Bulgay, "Her zaman senden o yakınlığı görmüş insanlarız, seni yakinen tanıyan insanlarız. O yüzden biraz geç oldu ama bilerek son zamana bıraktık. Hem rahat rahat kendimizi anlatalım hem de senin başının kalabalığı gitsin istedik. Özellikle seninle tanışıp randevuya katılabilmek için tüm arkadaşlarım sabırsızlandı. Sana karşı özel bir sevgileri var" dedi.

Pazar yerleri konusunda çok geri kalındığını dile getiren Bulgay, şöyle devam etti:

"Pazar yerleri konusunda çok geride kalındı"

"Belki Manisa'nın kalabalıklığı arttı ama özellikle kendi sektörümüzle ile ilgili Türkiye'nin daha küçük şehirlerinden bile gerideyiz. Nevşehir 2009'da çocuk emzirme ünitesi olan kapalı pazaryeri yapmışken biz hala üzerimize yağmur yağmasın diye, nasıl korunuruz diye düşünüyoruz. Kadın tuvaleti yok. Bugüne kadar düşünülmemiş ama sizle beraber inşallah bunları yapacağız."

Başkan Zeyrek pazar yeri projesini anlattı

Ziyarette hayata geçirilmesi planlanan yeni pazaryeri projeleri ile ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu. Eski garajın olduğu bölgede kapalı pazaryeri yapma hedefinin olduğunu kaydeden Başkan Ferdi Zeyrek, "Sizin de öngörünüz doğrultusunda altı otopark, üstü pazaryeri ve ortada meydanı olacak. Bir de Atatürk ortaokulu tarafına da bir tane kültür merkezi projemiz var. Umarım en kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

Ziyarette daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi arasında protokolü imzalanan pazar yeri projesiyle ilgili de değerlendirmeler yapıldı.

Pazar esnafının görüşlerinin önemine vurgu yapan Zeyrek, şunları dile getirdi:

"Nitelikli pazar yerleri yapmak gerekiyor"

"Birlikte inceleyelim projeyi. Sonuçta orada siz yaşıyorsunuz. Ben Mimar gözüyle bakarım ama sonuçta tezgah araları, su tesisatları, hatta buradaki kapalı pazaryerine çekebilirsek doğalgaz sobasına kadar çekelim, kışın esnaf da üşümesin vatandaşlar da üşümesin istiyoruz. Böyle nitelikli pazaryerleri yapmak gerekiyor. Ben de pazara devamlı kendim çıkıyorum. Eşim ve çocuklarımla çok seviyorum pazardan alışveriş yapmayı. Hem siz rahat edin hem de vatandaşlarımız rahat etsin."

"Gezici kreş" projesini anlattı

Pazar yerleri için gezici bir kreş projesinin de olduğunu kaydeden Zeyrek, "Manisalılar pazara geldiklerinde çocuklarını 2 saatliğine bize emanet edebileceği ya da özellikle köylü pazarında çok oluyor, küçücük çocuklarını bırakacakları yerleri olmayan pazarcı esnafımızın çocuklarına biz bakalım istiyoruz belediyenin kreşlerinde" diye konuştu.