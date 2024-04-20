Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Seçim Sözlerini Gerçekleştiriyor

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Haber: DUYGU NİL ÖZER/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Seçim süreci boyunca verdiğimiz sözler vardı; özellikle ilk 2 ton suyun 1 lira olması sonra kademelerde yüzde 30 indirim olması gibi. Gelir gelmez bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bununla birlikte tabi ki cemevleri bir ibadethanedir bu yadsınamaz bir gerçekti ama bunu görmezden gelen bir yönetim anlayışı vardı. Biz de cemevlerini sudan ücretsiz yararlanması konusunda bir karar aldık, bunun da mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü hakkı buydu, hak eden hakkını alacak bundan sonra Manisa'da..." dedi.

74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisinin kazandığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katıldı. ANKA Habere Ajansı'na konuşan Zeyrek, şunları söyledi:

"Seçim süreci boyunca verdiğimiz sözler vardı; özellikle ilk 2 ton suyun 1 lira olması sonra kademelerde yüzde 30 indirim olması gibi. Gelir gelmez sağolsun Meclis'teki arkadaşlarımızın desteğiyle birlikte bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Daha sonra Manisa'da kartlı sayaç zorunluluğu diye bir uygulama vardı ve vatandaşlarımız bundan çok rahatsızdı. Bunu kaldıracağımızın sözünü vermiştik, yine ilk Meclis toplantımızda bunu da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla birlikte tabi ki Cemevleri bir ibadethanedir bu yadsınamaz bir gerçekti ama bunu görmezden gelen bir yönetim anlayışı vardı. Biz de cemevlerini sudan ücretsiz yararlanması konusunda bir karar aldık, bunun da mutluluğunu yaşıyorum çünkü hakkı buydu, hak eden hakkını alacak bundan sonra Manisa'da...

"ÖDENMEMESİ GEREKEN FATURALAR TESPİT ETTİK"

Borçlar konusunda da 610 milyon lira ödemesi vardı eski başkanın, bunun önüne geçtik ve bunun önüne geçmemizin ne kadar doğru olduğunu da şimdi daha net bir şekilde görüyorum. O cari borçları tek tek incelediğimde içinde ödenmemesi gereken faturaların olduğunu tespit ettim. Onları ayıklıyoruz. Kimseyi mağdur etmiyoruz da. Dün itibarıyla cari borçlardan birçok ödemeyi gerçekleştirdim. Bunun haricinde kıdem tazminatını hakeden işçilerimiz ve emeklilerimiz vardı. Bunların da kıdem tazminatını taksitli bir şekilde değil, direkt olarak onlara ödedim. Çünkü CHP belediyeciliği ve halkçı başkan olarak geldiğimizde bu şekilde taksitlendirerek kişileri mağdur etmek yerine tek seferde bu paraları ödedim ve ekonomilerine bir nebze olsun destek sağladığımı düşünüyorum.

"PARASINI HALK İÇİN HARCAYAN BİR ANLAYIŞ GELİYOR"

Manisam şöyle bir kenttir; tarım var ama tarımı destekleyen yok, turizm var ama bir tane turist yok, üniversite var şehirde öğrenci yok, sanayi var ama sanayinin beyaz yakalıları Manisa'da oturmuyor. Böyle bir kent Manisa, öncelikle buna yönelik projeler hayata geçireceğiz ve bu projeler sayesinde Manisam çok farklı kalemlerde gelir elde edecek. Bu gelirlerle birlikte bu borç açığını çok kısa bir sürede kapatacağımı öngörüyorum. Buna yönelik çalışmalara ilk günden başladık. Artık daha borçsuz, halkın sesini duyan, halk için parasını harcayan bir anlayış geliyor."