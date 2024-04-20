Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Seçim Sözlerini Gerçekleştiriyor

Haber: DUYGU NİL ÖZER/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER
(ANKARA) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Seçim süreci boyunca verdiğimiz sözler vardı; özellikle ilk 2 ton suyun 1 lira olması sonra kademelerde yüzde 30 indirim olması gibi. Gelir gelmez bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bununla birlikte tabi ki cemevleri bir ibadethanedir bu yadsınamaz bir gerçekti ama bunu görmezden gelen bir yönetim anlayışı vardı. Biz de cemevlerini sudan ücretsiz yararlanması konusunda bir karar aldık, bunun da mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü hakkı buydu, hak eden hakkını alacak bundan sonra Manisa'da..." dedi.
74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisinin kazandığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katıldı. ANKA Habere Ajansı'na konuşan Zeyrek, şunları söyledi:
"Seçim süreci boyunca verdiğimiz sözler vardı; özellikle ilk 2 ton suyun 1 lira olması sonra kademelerde yüzde 30 indirim olması gibi. Gelir gelmez sağolsun Meclis'teki arkadaşlarımızın desteğiyle birlikte bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Daha sonra Manisa'da kartlı sayaç zorunluluğu diye bir uygulama vardı ve vatandaşlarımız bundan çok rahatsızdı. Bunu kaldıracağımızın sözünü vermiştik, yine ilk Meclis toplantımızda bunu da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla birlikte tabi ki Cemevleri bir ibadethanedir bu yadsınamaz bir gerçekti ama bunu görmezden gelen bir yönetim anlayışı vardı. Biz de cemevlerini sudan ücretsiz yararlanması konusunda bir karar aldık, bunun da mutluluğunu yaşıyorum çünkü hakkı buydu, hak eden hakkını alacak bundan sonra Manisa'da...
"ÖDENMEMESİ GEREKEN FATURALAR TESPİT ETTİK"
Borçlar konusunda da 610 milyon lira ödemesi vardı eski başkanın, bunun önüne geçtik ve bunun önüne geçmemizin ne kadar doğru olduğunu da şimdi daha net bir şekilde görüyorum. O cari borçları tek tek incelediğimde içinde ödenmemesi gereken faturaların olduğunu tespit ettim. Onları ayıklıyoruz. Kimseyi mağdur etmiyoruz da. Dün itibarıyla cari borçlardan birçok ödemeyi gerçekleştirdim. Bunun haricinde kıdem tazminatını hakeden işçilerimiz ve emeklilerimiz vardı. Bunların da kıdem tazminatını taksitli bir şekilde değil, direkt olarak onlara ödedim. Çünkü CHP belediyeciliği ve halkçı başkan olarak geldiğimizde bu şekilde taksitlendirerek kişileri mağdur etmek yerine tek seferde bu paraları ödedim ve ekonomilerine bir nebze olsun destek sağladığımı düşünüyorum.
"PARASINI HALK İÇİN HARCAYAN BİR ANLAYIŞ GELİYOR"
Manisam şöyle bir kenttir; tarım var ama tarımı destekleyen yok, turizm var ama bir tane turist yok, üniversite var şehirde öğrenci yok, sanayi var ama sanayinin beyaz yakalıları Manisa'da oturmuyor. Böyle bir kent Manisa, öncelikle buna yönelik projeler hayata geçireceğiz ve bu projeler sayesinde Manisam çok farklı kalemlerde gelir elde edecek. Bu gelirlerle birlikte bu borç açığını çok kısa bir sürede kapatacağımı öngörüyorum. Buna yönelik çalışmalara ilk günden başladık. Artık daha borçsuz, halkın sesini duyan, halk için parasını harcayan bir anlayış geliyor."
Son Dakika › Güncel › Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Seçim Sözlerini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Nazilli Belediyesi ekipleri sağanak ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde müdahale gerçekleştirdi. Yolları açan, devrilen ağaçları kaldıran ve rögar kapaklarını temizleyen ekipler, bölgenin güvenliğini sağladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-İsrail gerilimini değerlendirirken, "Bir numaralı önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli formülün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran-İsrail arasındaki gerilim, yarın başka bir savaş türü, öbür gün başka bir ülkenin içinde çıkan başka bir iç karışıklık, toplumsal rahatsızlık. Bunların hepsi olmaya devam edecektir'' dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi’nin çok yakın bir süre içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından konteyner kentte barınan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan Umut Evi Destek Merkezi'nde 500'e yakın çocuğun katıldığı şenlikte çocuklar, gösteri ve çeşitli atölyelere katıldı. Etkinliğe, İslahiye Koordinatör Kaymakamı Muhammed Ali Çınarka, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mutlu Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Kültür Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Acıoğlu da katıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Hizmet İhracatı Strateji Çalıştayı'na Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz katıldı. Çalıştayda sektördeki gelişmeler ele alındı.
Marmara Bölgesi'nde dün gece yarısından itibaren etkili olan rüzgar ve yağış sonrası İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı, AKOM'dan yapılan açıklamada, en fazla yağışın Arnavutköy, Çatalca ve Şile ilçelerine düştüğü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Yarından itibaren ise hava sıcaklıklarının tekrar yükseleceği vurgulandı.
Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Etkinlikler arasında atölyeler, zeka oyunları, el becerileri atölyeleri ve sahne etkinlikleri yer alacak.
DEM Partili Viranşehir Belediyesi Eş Başkanları, AKP'den devralınan belediyenin borcunun 421 milyon 780 bin 594 TL olduğunu açıkladı. Borç miktarının ilerleyen zamanlarda artabileceği belirtildi.
İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak üç gün sürecek olan 'Müzede Oyun' şenliğine ev sahipliği yapıyor. Çocukları sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlikte, çocuklar ve aileleri müzenin farklı mekanlarında sanat aktiviteleri gerçekleştiriyor. Programa 2-10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, çocukların kendilerini sanatçı ve kaşif gibi hissetmelerini sağlamak için farklı içerikler hazırladı. Etkinlikte sergi turları, renk atölyesi, masal okuma etkinlikleri ve ebeveynlere yönelik yaratıcılık seminerleri gibi etkinlikler yer alıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece başlayan ve bugün sabaha karşı etkisini gösteren fırtınanın ardından çıkan hortum sebebiyle Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinde meydana gelen hasar anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen yada yaralanan olmaması sevindirdi. Yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Güler, yeni dönemin ilk mesajlarını vererek, az laf çok iş yapacaklarını ve uyum içinde çalışacaklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?