Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da Elektrik Sorunuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da mahalle muhtarlarıyla buluştu, ilçenin elektrik sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlçe programı kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret eden Zeyrek, elektrik sorunuyla ilgili bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada elektrik sıkıntılarının sadece Turgutlu'da değil Manisa genelinde yaşandığını belirten Zeyrek, dağıtım firmasının altyapısını geliştirmesini istediklerini, belediye olarak tüm ekipmanlarıyla bu yatırıma destek verebileceklerini söyledi.

Etkinliğin ardından Ferdi Zeyrek ve Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile toplantı yaptı.

Katılımcıların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Ferdi Zeyrek, sorunlara hakim olduklarını belirterek, kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.