Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da Elektrik Sorunuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da Elektrik Sorunuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da mahalle muhtarlarıyla buluştu ve ilçenin elektrik sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zeyrek, elektrik sıkıntılarının sadece Turgutlu'da değil Manisa genelinde yaşandığını belirterek, dağıtım firmasının altyapısını geliştirmesini istediklerini ve belediye olarak bu yatırıma destek verebileceklerini söyledi. Ayrıca, Ferdi Zeyrek ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirerek sorunları ve talepleri dinlediklerini ve kısa süre içinde çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

23.07.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da mahalle muhtarlarıyla buluştu, ilçenin elektrik sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlçe programı kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret eden Zeyrek, elektrik sorunuyla ilgili bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada elektrik sıkıntılarının sadece Turgutlu'da değil Manisa genelinde yaşandığını belirten Zeyrek, dağıtım firmasının altyapısını geliştirmesini istediklerini, belediye olarak tüm ekipmanlarıyla bu yatırıma destek verebileceklerini söyledi.

Etkinliğin ardından Ferdi Zeyrek ve Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile toplantı yaptı.

Katılımcıların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Ferdi Zeyrek, sorunlara hakim olduklarını belirterek, kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Ferdi Zeyrek, Çetin Akın, Turgutlu, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da Elektrik Sorunuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:26 Dursun Özbek’ten eleştirileri bitirecek hamle Dünya yıldızını Galatasaray’a getiriyor Dursun Özbek'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:10:17. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da Elektrik Sorunuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement