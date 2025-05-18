Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten 19 Mayıs Mesajı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "106 yıl önce Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün bu ülkenin her köşesinde haksızlığa karşı direnen, umudunu yitirmeyen, daha güzel bir yarın isteyen gençlerin ellerindedir. Her zaman onların yanındayım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

Zeyrek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"106 yıl önce Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün bu ülkenin her köşesinde haksızlığa karşı direnen, umudunu yitirmeyen, daha güzel bir yarın isteyen gençlerin ellerindedir. Bugünün gençleri geçim sıkıntısı yaşıyor, sınavlara değil geleceğe stresle hazırlanıyor. Adalet istiyor, özgürce konuşmak, sorgulamak ve üretmek istiyor. Kimseyi ötekileştirmeyen, liyakatle yönetilen bir ülkede yaşamak istiyor. ve üzülerek söylüyorum ki bir kısmı bu hayalleri başka ülkelerde kurmak zorunda hissediyor. Bunu sadece izlemek bize yakışmaz. Onların bu topraklarda, umutla kalmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Gençlerimize çağın gereklerine uygun, özgür düşünceye dayalı, sorgulayan ve üreten bir eğitim sunmak zorundayız. Sadece okula değil, hayata hazırlayan bir anlayışla hareket etmeliyiz. Bu gençler yeter ki desteklensin; bu ülkenin önünü onlar açar. Atatürk, bu ülkenin geleceğini gençlere emanet etti. Biz de bu emaneti, gençlerimizin fikirlerine, enerjisine, vicdanına ve cesaretine güvenerek taşıyoruz. Her zaman onların yanındayım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!"