Manisa Büyükşehir Belediyesi 'Adım Adım Manisa' Projesiyle Kadınları Kenti Gezdirdi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi 'Adım Adım Manisa' Projesiyle Kadınları Kenti Gezdirdi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Adım Adım Manisa' projesi, Demirci ilçesinden gelen 77 kadının kenti ziyaret etmesiyle başladı. Proje kapsamında kadınlar, Manisa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

05.09.2024 11:59  Güncelleme: 13:43
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Adım Adım Manisa" projesi, Demirci ilçesinden gelen 77 kadının kenti ziyaret etmesiyle başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 17 ilçesinde yaşayan kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla "Adım Adım Manisa" projesi hayata geçirildi.

Kültür turlarının ilki, 77 kişilik kadın kafilesinin Demirci ilçesinden kentin tarihi zenginliklerini tanımak amacıyla Manisa'ya gelmesiyle başladı. Kafile, Tıp Tarihi Müzesi'nden Şehzadelerpark'a, Süreyya Tabiat Parkı'ndan Çanakkale Müzesi'ne varana kadar kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

CHP Demirci İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Narfidan da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turuna katıldı. Narfidan, şunları söyledi:

"Demirci ilçemiz Manisa'nın merkeze en uzak ilçesi. Bu yüzden biraz uzun bir yoldan geldik ama çok rahattık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in bize gönderdiği araçlarla güzel bir yolculuk yaptık. Burada birçok yer gezdik. Muradiye Camisi ve mesir macununun dağıtımının yapıldığı Sultan Camii ile başladık. Çok güzeldi bizim için, kadınlarımız çok memnun kaldı. Umarım bunun devamı gelir. Ferdi Başkanımızdan da devamını istiyoruz. Çünkü kadınlarımızın birçoğu gelemedi. Onlar için böyle bir talebimiz oldu. Biz çok mutluyuz, çok sevindik. Cumhuriyet dönemini de bize en güzel şekilde yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımız sayesinde bugünlere geldik. Bizler için güzel bir geziydi. Bunları yaşatmak da yine bizlerin ellerinde. Umarım buradaki kadınlarımız da anlatılanları çocuklarına ve torunlarına aktaracaktır."

Manisa Büyükşehir Belediyesi \'Adım Adım Manisa\' Projesiyle Kadınları Kenti Gezdirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi 'Adım Adım Manisa' Projesiyle Kadınları Kenti Gezdirdi - Son Dakika

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