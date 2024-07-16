Manisa Büyükşehir Belediyesi Akustik Yaz Akşamları Konserleri Düzenliyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarına renk katmak ve kent sakinlerini müzikle buluşturmak amacıyla "Akustik Yaz Akşamları" konserleri düzenleyecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Akustik Yaz Akşamları konserleri, 17 Temmuz (yarın) ile 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında her çarşamba ve cuma gerçekleştirilecek. Atatürk Kent Parkı, Ulupark, Tarzan Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Malta Parkı, Hakkı İplikçi Parkı, Muradiye Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Bülent Koşmaz Parkı gibi farklı noktalarda düzenlenecek konserlerin tümü saat 21.00'de başlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamada, konserlere tüm vatandaşlar davet edilerek, "Tüm halkımızı Akustik Yaz Akşamları konserlerimize davet ediyoruz. Bu özel etkinliklerle yaz akşamlarınıza müzik ve eğlence katmak için sabırsızlanıyoruz" denildi.