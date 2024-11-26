Manisa Büyükşehir Belediyesi Elektrikli Vakumlu Süpürge Buyuğu ile Temizlikte Yeni Dönem Başlatıyor

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, tamamen yerli ve yüzde 100 elektrikli 'Fil' isimli 4 vakumlu süpürgeyle araç filosunu güçlendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere tamamen yerli üretim ve yüzde 100 elektrikli vakumlu süpürgeleri kullanmaya başlıyor. Kaldırım, ana arter ve dar alanlar için tasarlanan vakumlu süpürge ile personel daha az yorulacak, daha fazla bölgenin temizliğini sağlayacak. Elektrikli olması, sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sunmasının yanında kullanım kolaylığı da sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 'Fil' isimli vakumlu elektrikli süpürgeyi denedi ve performansını değerlendirdi. Araçların performanslarının değerlendirileceğini, başarılı görülmesi halinde süpürge sayısının artacağını söyleyen Başkan Zeyrek, böylelikle daha geniş alanda kullanım sağlanacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye duyarlılığını ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullandığını gösteren yerli üretim ve tamamen elektrikli bu araçlar, geniş kullanım alanıyla Manisa'nın temizliğine önemli katkılar sunacak.