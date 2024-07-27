Manisa Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı

Manisa 155 No'lu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, aşure ikramını kardeşlik ve birlik sembolü olarak nitelendirdi.

27.07.2024 17:04  Güncelleme: 18:07
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(MANİSA)- Manisa 155 No'lu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Vatandaşlara aşure ikram eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sembolü olan lokmamızı paylaştığımız aşuremizi Allah kabul etsin" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa 155 No'lu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure hayrına katıldı. Vakıf İş Hanı önündeki aşure ikramına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 155 No'lu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Açıkel, Şehzadeler Belediye başkan yardımcıları, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Okunan duaların ardından Başkan Zeyrek, Kooperatif Başkanı Açıkel ve esnafla birlikte vatandaşlara aşure dağıttı.

"Konforlu ve uygun fiyatlı bir ulaşımı destekleyeceğiz"

Aşure dağıtımının tamamlanmasının ardından Başkan Zeyrek, kooperatifi ziyaret etti. Başkan Zeyrek, "Toplu ulaşım kooperatiflerinin sorunlarını ve dertlerini zaten birçok platformda karşılıklı olarak görüştük, dile getirdik. Manisa'mda şöyle bir sorun vardı: Halk otobüsleri sahipleri para kazanamıyordu. Bununla birlikte vatandaşlarımız da durakta bekliyordu. Öncelikle kendilerinin ticari faaliyetinde kazanç sağlamaları için önemli adımlar attık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin payından 1 Eylül'e kadar vazgeçtik. Çünkü 1 Eylül'de bambaşka, yepyeni bir sistem başlayacak. Özel halk otobüslerinde artık gelirler daha da artacak. Bu gelirlerin artması ile halkımız daha konforlu, daha uygun fiyatlı bir ulaşıma kavuşacak. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm çalışmalarımızı yaptık, bunları da 1 Eylül'de hayata geçireceğiz" dedi.

"Desteklerimizi dün de sağladık yarın da sağlamaya devam edeceğiz"

Zeyrek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi refahımızı sağlarsak, daha iyi hizmet verebileceğimizin farkındayım. Bununla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bütçemizi oluşturduk. Bu bütçe çerçevesinde de desteklerimizi dün de sağladık, yarın da sağlamaya devam edeceğiz. Kooperatif üyesi olan arkadaşlarımızın bundan memnun olması da beni ayrıca çok mutlu etti. Bu tür desteklerimiz, yalnızca ulaşımda değil, Manisa'mdaki sosyal hizmetler anlamında da devam edecek. 5 yıl boyunca ben şunu biliyorum ki güle oynaya, mutlu olarak cebimizin para dolduğu ve işimize gitmeyi şevkle sağlayacağımız o günleri birlikte yaşayacağız. Ben aşure hayrınızın tekrardan bereketli olmasını, kooperatifimize ve vatandaşlarımıza bereket ve ağız tadı getirmesini diliyorum."

"Başkan'ımızın bize verdiği destek açık bir şekilde ortada"

Kooperatif Başkanı Fevzi Açıkel de "Belediyemizle beraber toplu taşıma, Manisa'nın vazgeçilmez hizmetlerinden bir tanesi. Başkanımız da göreve geldiği günden beri bizlere destek verdi. İnşallah daha iyi, daha güzel günlere hep beraber ulaşacağız. Başkanımıza laf söz gelmeden, vatandaşlarımıza iyi hizmet etmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı - Son Dakika

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