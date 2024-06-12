Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü Kuruyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü Kuruyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehit ailelerine ve gazilere destek sağlamak amacıyla Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nü kuruyor. Şube Müdürlüğü, hane ziyaretleri, psikolojik destek hizmetleri, etkinlikler düzenleme, eğitim destekleri ve konuk evi gibi faaliyetler yürütecek.

12.06.2024 17:39
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehit ailelerine sahip çıkmak, gazilerin yanında yer almak ve destek sağlamak amacıyla Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü kuruluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında " Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi ve Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü kurulması" talebi  görüşüldü. İlgili gündem maddesi, meclis üyelerinin oy birliği ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na havale edildi.

Şube Müdürlüğü'nün kurulumunun tamamlanmasının ardından kentte yaşayan tüm şehit yakını ve gazilere hane ziyaretleri düzenlemek, psikolojik destek hizmetleri sağlamak, anma günlerinde geziler ve etkinlikler düzenlemek, şehit ve gazi dernekleriyle koordinasyon halinde olmak, şehit ve gazi çocuklarına eğitim destekleri vermek, şehit yakını ve gaziler lokali açmak, şehit yakını ve gaziler konuk evi açmak gibi faaliyetler yürütülecek.

Kaynak: ANKA

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