Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 75 hibe desteği ile tohum vererek kırsal kalkınmayı destekliyor. Üreticiler, bu destekten memnun olduklarını ifade etti.

20.11.2024 14:43  Güncelleme: 14:54
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibe desteği ile çiftçilere verdiği tohumlar toprakla buluşturuldu. Üreticilerden Niyazi Kaçar, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği tohumları ektik. İlk defa böyle bir destek aldık, çok memnunuz. Ferdi Başkan'ımıza teşekkür ederiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı sağlamak ve üreticinin maliyetlerini düşürmek için desteğini sürdürüyor. Çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibe desteğiyla dağıttığı tohumları, bereketli bir hasat beklentisiyle toprakla buluşturdu.

Mahalle Muhtarı Kamil Uysal, "Ferdi Başkan'ımızın destek sağladığı tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Çiftçilerimizin tepkileri çok olumlu. Vatandaşlarımız, bu desteklerin devamını bekliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağladığı tohum desteği, gübre desteği, sepet ve sergi bezi desteği için başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Destekten yararlanan üreticiler ise şunları söyledi:

-Niyazi Kaçar:   "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibe ile verdiği Andino cinsi buğday tohumlarını ektik. İlk defa böyle bir destek aldık, çok memnunuz. Eğer bu tohumun verimi de güzel olursa, daha da memnun olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanımıza teşekkür ederiz, her zaman arkasındayız."

- Ergün Ersoy: "Ferdi Başkanımızın verdiği 5'li karışım tohum ile ekime başladım. Bu projeye, muhtarlığımızın bilgilendirmesiyle başvuru yaparak onayımızı aldık. Doğduğumdan beri çiftçilik yapıyorum ve daha önce böyle bir destek almamıştım. Ferdi Başkan'ımıza teşekkür ederim."

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Tohum Desteği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği - Son Dakika

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