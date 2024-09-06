Manisa'dan Eğitime Destek Projeleri - Son Dakika
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Manisa'dan Eğitime Destek Projeleri

Manisa\'dan Eğitime Destek Projeleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında da çeşitli projeler ile eğitime destek verecek.

06.09.2024 10:38  Güncelleme: 10:40
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında da çeşitli projeler ile eğitime destek verecek.

Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim öğretim sezonu geçirmesi için kolları sıvayan Manisa Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını sürdürüyor. Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala, talepte bulunan okullarda temizlik ve bakım çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ayrıca üniversite ve lise öğrencilerine sabah çorbası ikram edecek.

Manisa'da eğitim gören ihtiyaç sahibi ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi destekleri yapılacak. Destekler, ilk aşamada oluşturulan kırtasiye setleri ile ayni yardım olarak verilecek. Daha sonra kentte hayata geçirilecek ManisaKart cüzdan bakiyesi aracılığıyla destekler devam edecek.

Harçlık desteği çalışmaları başladı

Manisa'da eğitim gören ihtiyaç sahibi ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine kantin harcamaları için harçlık desteği çalışmaları başlatıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilere ayrıca kış aylarında bot ve mont destekleri de sağlanacak. Ayrıca kentteki ilkokul, ortaokul ve liselere spor malzemesi desteklerinde bulunulacak.

Üniversite öğrencileri için de "Çamaşır Kafe" projesi hayata geçirilecek. İçecek ikramlarının da yapılacağı Çamaşır Kafe projesinin ilki, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde açılacak.

Kreş sayıları artırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde yapımını gerçekleştirdiği Kreş ve Çocuk Gündüz Bakımevi projesinde de sona gelindi. 3-5 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek kreş, eylül ayı içerisinde açılacak.

Öğrencilerin ulaşım ve güvenliği İçin hazırlıklar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin ulaşım ve güvenliğini için de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni eğitim-öğretim sezonu başlamadan önce harekete geçen belediye ekipleri okul önlerinde bulunan yaya geçitleri, hız kesici kasisleri yeniliyor. Öte yandan toplu taşıma araçlarının çalışma saatleri de okulların giriş ve çıkış saatlerine göre yeniden ayarlanıyor. Bunun yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri okul önlerindeki seyyar satıcılara karşı denetimlerini artırıyor.

İnternetsiz mahallelere internet götürülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde internetin olmadığı kırsal mahallelere internet hizmeti ulaştırıyor. İnternete kavuşan mahallelerde, öğrenciler belediyenin başlattığı online eğitimlerden de yararlanma fırsatı bulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'dan Eğitime Destek Projeleri - Son Dakika

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