Manisa'da Su Altyapısı Yenilendi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 18 mahalleye su sağlayan Fidanlık İçmesuyu Deposu'nda altyapı revizyonu gerçekleştirdi. 70 kişilik ekibin sabaha kadar süren çalışmasıyla, gelecekte yaşanabilecek planlı su kesintisi süresi yarı yarıya düşürüldü.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde devam eden altyapı seferberliği kapsamında çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor. Vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek için gece saatlerinde çalışma başlatan ekipler, il merkezinde kritik bir altyapı revizyonunu başarıyla tamamladı.

18 mahalleye hizmet veren depo yenilendi

Fidanlık İçmesuyu Deposu'nda yürütülen çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış iki adet 600'lük vana yenilenirken, ana şebeke hattına su kesintilerini önlemek ve daha sağlıklı su temini sağlamak amacıyla iki yeni vana montajı daha yapıldı. Ayrıca, depo içerisine monte edilen 600'lük debimetre ile su yönetimi daha etkin ve ölçülebilir hale getirildi.

Planlı kesinti sürelerinde ciddi azalma olacak

Toplam 70 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde, normal şartlarda bir günü bulabilecek planlı kesintiler artık daha kısa sürede sona erecek. Özellikle büyük arızalarda vatandaşların olası susuz kalma süresi, altyapı yenilemeleri ve debimetre ile vanaların montajı sayesinde 5-6 saate düşürülebilecek.

Altyapı revizyonları sürecek

Çalışmaları değerlendiren MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde, ilimiz genelinde yürütülen altyapı atağımız, mesai mefhumu gözetmeksizin devam ediyor. Yaklaşık 2,5 milyon TL'lik maliyetle gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile içme suyu altyapımızı güçlendirdik. Neredeyse bir gün sürebilecek planlı su kesintilerini, bu revizyonlar sayesinde gelecekte 5-6 saate düşüreceğiz. Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ramazan ayı sonrasında da çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını kutluyorum" ifadelerini kullandı.