Manisa'da Su Altyapısı Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Su Altyapısı Yenilendi

17.02.2026 15:05  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 18 mahalleye su sağlayan Fidanlık İçmesuyu Deposu’nda altyapı revizyonu gerçekleştirdi. 70 kişilik ekibin sabaha kadar süren çalışmasıyla, gelecekte yaşanabilecek planlı su kesintisi süresi yarı yarıya düşürüldü.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 18 mahalleye su sağlayan Fidanlık İçmesuyu Deposu'nda altyapı revizyonu gerçekleştirdi. 70 kişilik ekibin sabaha kadar süren çalışmasıyla, gelecekte yaşanabilecek planlı su kesintisi süresi yarı yarıya düşürüldü.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde devam eden altyapı seferberliği kapsamında çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor. Vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek için gece saatlerinde çalışma başlatan ekipler, il merkezinde kritik bir altyapı revizyonunu başarıyla tamamladı.

18 mahalleye hizmet veren depo yenilendi

Fidanlık İçmesuyu Deposu'nda yürütülen çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış iki adet 600'lük vana yenilenirken, ana şebeke hattına su kesintilerini önlemek ve daha sağlıklı su temini sağlamak amacıyla iki yeni vana montajı daha yapıldı. Ayrıca, depo içerisine monte edilen 600'lük debimetre ile su yönetimi daha etkin ve ölçülebilir hale getirildi.

Planlı kesinti sürelerinde ciddi azalma olacak

Toplam 70 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde, normal şartlarda bir günü bulabilecek planlı kesintiler artık daha kısa sürede sona erecek. Özellikle büyük arızalarda vatandaşların olası susuz kalma süresi, altyapı yenilemeleri ve debimetre ile vanaların montajı sayesinde 5-6 saate düşürülebilecek.

Altyapı revizyonları sürecek

Çalışmaları değerlendiren MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde, ilimiz genelinde yürütülen altyapı atağımız, mesai mefhumu gözetmeksizin devam ediyor. Yaklaşık 2,5 milyon TL'lik maliyetle gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile içme suyu altyapımızı güçlendirdik. Neredeyse bir gün sürebilecek planlı su kesintilerini, bu revizyonlar sayesinde gelecekte 5-6 saate düşüreceğiz. Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ramazan ayı sonrasında da çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Su Altyapısı Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarımsaklı Sahili’ne kadın cesedi vurdu Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı
Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı
14 Şubat’ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı 14 Şubat'ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 17:54:16. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Su Altyapısı Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.