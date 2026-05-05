Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Mayıs Ayında Zengin Kültür Sanat Takvimi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında Gökkaya Motofest'ten konserlere, Ataol Behramoğlu için saygı gecesinden Manisa Kitap Fuarı'na kadar birçok kültür sanat etkinliğini kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 4-10 Mayıs günlerini kapsayan kültür sanat takviminde atölyeler, konserler, festivaller ve özel programlar yer alıyor. Yunusemre Atatürk Gençlik Merkezi'nde bugün düzenlenen "Soğuk Porselen Atölyesi" ile başlayan program, 10 Mayıs Pazar günü Anneler Günü'ne özel düzenlenen "Anne-Çocuk Çamur Seramik Atölyesi" ile devam edecek.

Hıdırellez coşkusu konserlerle yaşanacak

Hıdırellez kutlamaları kapsamında düzenlenecek konserler kapsamında 6 Mayıs'ta (yarın) Hüsnü Şenlendirici, Sinan Zorbey, Özgür Ezer ve Fikret sahne alacak. Program, 17 Mayıs'ta Şükriye Tutkun'un Salihli'de vereceği konserle devam edecek. Ahmetli'de 7-9 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilecek Gökkaya Motofest, motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek. 7 Mayıs'ta Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenecek etkinlikte ise Ataol Behramoğlu için saygı gecesi gerçekleştirilecek. 8 Mayıs'ta Niyazi Koyuncu konser verecek. Aynı gün kapılarını açacak Manisa Kitap Fuarı ise kitapseverleri ağırlayacak.

Kültürel miras ve farkındalık bir arada

Hafta sonu programında ise Dünya Çölyak Farkındalık Günü etkinlikleri, satranç turnuvaları ve çeşitli kültürel şenlikler düzenlenecek. Haftanın finali ise 10 Mayıs akşamı Muradiye Sosyal Tesisleri'nde kadınlar matinesiyle yapılacak. Sanatçı Mikrop, Anneler Günü'ne özel performansıyla Manisalı kadınlara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde hazırlanan programla, kentin farklı noktalarında vatandaşların kültür ve sanat etkinliklerine erişiminin artırılması hedefleniyor.