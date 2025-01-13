Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden Öğrencilere Sınav Kaygısıyla Mücadele Desteği

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM), sınav stresine karşı mücadele eden Alaşehirli öğrenciler için "Sınav Kaygısı ve Motivasyon" semineri düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM), "Sınav Kaygısı ve Motivasyon" semineri düzenledi. Seminerle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan gençlerin sınav sürecindeki stres ve kaygılarını hafifletmek hedeflendi.

Gençlerin geleceğe güvenle bakmaları amaçlandı

MABEM tarafından düzenlenen "Sınav Kaygısı ve Motivasyon" seminerleri, öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir sınav süreci geçirmelerine olanak sağlıyor. Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde MABEM Rehber Öğretmeni Cem Durak tarafından verilen seminer büyük ilgi gördü. Cem Durak öğrencilere, sınav kaygısıyla başa çıkma, odaklanma ve motivasyonlarını artırma konusunda uygulamalı öneriler sunarak, sınav sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yönelik rehberlik yaptı. Psikolojik destekle zenginleştirilen seminerde, gençlerin akademik başarılarını artırmalarının yanı sıra geleceğe daha güvenle bakmalarına da katkı sağlamak amaçlandı.

Kişisel gelişim destekleniyor

Seminere katılan MABEM Müdürü Mehmet Yavaşer, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencileri bu önemli dönemde yalnız bırakmadıklarını belirterek, başarı dileklerini iletti. Yavaşer, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sadece sınavlarda değil, hayatın her alanında başarıya ulaşmaları ve geleceğe umutla bakmaları için güçlü bir temel oluşturduğunu da belirtti. Mehmet Yavaşer, gençlere yönelik destekleyici çalışmaların, sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu ifade ederek, yalnızca akademik başarıya odaklanmadıklarını ve gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek için çeşitli programlar düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.