Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Personeline "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi"

08.02.2026 09:38  Güncelleme: 11:13
Manisa Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik düzenlediği 'Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi' ile proje üretme yetkinliğini artırmayı ve uluslararası rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve dış finansman kaynaklarından daha etkin yararlanmak amacıyla personeline yönelik "Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi" düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen program, belediyenin proje üretme yetkinliğini artırmayı ve birimler arası ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, proje fikri geliştirme, mantıksal çerçeve yaklaşımı, ihtiyaç analizi, faaliyet planlaması ve bütçeleme süreçleri uygulamalı olarak ele alındı.

Hibe programları ve stratejik tasarım

Eğitim kapsamında ulusal ve uluslararası hibe programlarının yapısı, başvuru kriterleri ve sürdürülebilir proje tasarımı konularında teknik bilgiler paylaşıldı. Özellikle Avrupa Birliği proje mantığı, fon başvurularında stratejik kurgu, risk analizi ve etki odaklı planlama gibi kritik başlıklara odaklanıldı.

Hedef: Uluslararası rekabet gücü

Teorik bilgileri örnek senaryolarla pekiştiren belediye personeli, sosyal, kültürel ve çevresel alanlarda hazırlanacak projeler için uygulama pratiği kazandı. Nitelikli insan kaynağına yatırım yapmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu eğitimlerle kentin uluslararası proje ağlarındaki görünürlüğünü ve rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

