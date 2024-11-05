Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden WhatsApp İletişim Kanalı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden WhatsApp İletişim Kanalı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara en güncel bilgileri ve duyuruları hızlı bir şekilde iletmeyi amaçlayan bir WhatsApp iletişim kanalı açtı. Başkan Ferdi Zeyrek, vatandaşları kanala abone olmaya çağırdı.

05.11.2024 19:14
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları en güncel bilgilerle ve duyurularla buluşturmak amacıyla WhatsApp üzerinden iletişim kanalı açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, WhatsApp üzerinden açtığı kanal ile vatandaşlara en güncel bilgileri ve duyuruları hızlı bir şekilde iletmeyi amaçlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yeni hizmetle ilgili, "Manisalı vatandaşlarımıza Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerini ulaştırmak için teknolojinin tüm yeniliklerinden faydalanıyoruz. Vatandaşlarımızı kanalımıza abone olmaya çağırıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye'nin WhatsApp kanalına, 'https://whatsapp.com/channel/0029VarjFrjCcW4pPzP5MG3a' linkine tıklayarak abone olunabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden WhatsApp İletişim Kanalı - Son Dakika

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