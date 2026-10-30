Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl'de arıtılmış atık suyu tarımda kullanacak - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl'de arıtılmış atık suyu tarımda kullanacak

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl\'de arıtılmış atık suyu tarımda kullanacak
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, AB Ufuk Avrupa Programı'ndan 8,76 milyon avro hibe alan AFarEdge Projesi'nin ortakları arasında yer aldı ve hibe sözleşmesi imzalandı. Sarıgöl'deki pilot uygulamada arıtılmış atık su, tarımsal sulamada yeniden kullanılacak.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımda dijital teknolojilerin geliştirilmesini ve kaynakların verimli kullanılmasını amaçlayan AFarEdge Projesi'nin ortakları arasında yer aldı. Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projenin hibe sözleşmesi imzalandı. Manisa'daki pilot uygulamada, Sarıgöl'de arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada yeniden kullanımı üzerine çalışılacak.

Finlandiya'daki Centria Uygulamalı Bilimler Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen proje, 8 farklı ülkeden 36 uluslararası ortağı bir araya getiriyor. Avrupa Birliği tarafından toplam 8,76 milyon avro hibe desteği sağlanan projeyle yapay zeka, sensör teknolojileri ve uç bilişim uygulamalarından yararlanılarak tarımsal üretimde su verimliliğini artıracak çözümler geliştirilecek ve sahada test edilecek.

SARIGÖL'DE ARITILMIŞ ATIK SU TARIMA KAZANDIRILACAK

Projenin Manisa ayağındaki uygulamaları Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek. Sarıgöl Atıksu Tesisi'nde gerçekleştirilecek pilot uygulamada, arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada güvenli ve verimli bir şekilde yeniden değerlendirilmesi sağlanacak. Böylece küresel iklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklık riskine karşı alternatif bir su kaynağı oluşturulması ve mevcut su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.

Projenin uluslararası koordinasyonu ve kurumlar arası iletişimi Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından, teknik ve saha uygulamaları ise MASKİ Genel Müdürlüğü eliyle yürütülecek.

PROJE ORTAKLARI FİNLANDİYA'DA BİR ARAYA GELDİ

AFarEdge Projesi'nin açılış toplantısı, 8–10 Eylül 2026 tarihlerinde Finlandiya'da gerçekleştirildi. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nü, MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkan Vekili Onur Artan temsil etti.

SEKİZ ÜLKEDEN 36 ORTAK

Finlandiya, Portekiz, Avusturya, İspanya, Hollanda, İsviçre, Fransa ve Türkiye'den 36 ortağın yer aldığı projeye Türkiye'den Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ege Üniversitesi, Ergünler (ERARGE) ve Bitnet katılım sağlıyor. Eylül 2026'da başlayan ve 36 ay boyunca sürecek proje kapsamında geliştirilen dijital teknolojiler ve Manisa Sarıgöl'deki pilot uygulamanın saha deneyimleri sağlanmış olacak.

Kaynak: ANKA
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