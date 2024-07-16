Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Ahmet Bayram, Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu\'nda Gümüş Madalya Kazandı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcusu Ahmet Bayram, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu'nda 16 kilometrelik parkurda 40-49 yaş kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un atleti Ahmet Bayram da Uludağ'ın zirvesine yapılan koşuda 16 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Bin 368 sporcu arasında genel klasmanda 9'uncu olma başarısı gösteren Bayram, 40-49 yaş kategorisinde ise ikinci oldu.