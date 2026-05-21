Kibariye Manisa Gençlik Festivali'nde Coşturdu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali'nin dördüncü gününde Cumhuriyet Meydanı'nda sanatçı Kibariye sahne aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nin dördüncü gününde, arabesk ve pop müzik sanatçısı Kibariye sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Manisalılar, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı. Alanı saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kibariye'nin sahneye çıkmasıyla büyük coşku yaşadı. Sanatçı, sevilen eserlerinin yanı sıra hareketli parçalarıyla da dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı. Konsere özellikle gençlerin yoğun ilgisi dikkati çekti.

BAŞKAN DUTLULU'DAN KİBARİYE'YE HEDİYE

Konser arasında sahneye çıkarak Kibariye'ye teşekkür eden Dutlulu, sanatçıya gecenin anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Kibariye de aslen Akhisarlı olduğunu hatırlatarak, "Kendi memleketimde, hemşehrilerimle bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.