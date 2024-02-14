Manisa'da 110 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Manisa'da 110 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa\'da 110 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan istihbarat çalışması sonucu bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 40 litre viski, 70 litre rakı ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adreste ikamet eden 3 kişi gözaltına alındı.

14.02.2024 13:27  Güncelleme: 13:29
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 110 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu bir evde sahte içki üretildiği bilgisi sonrası operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada damacana ve pet şişeler içerisinde 40 litre viski, 70 litre rakı olmak üzere toplam 110 litre sahte ve kaçak içkinin yanı sıra içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adreste ikamet ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da 110 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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