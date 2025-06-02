Manisa'da 18 Yıllık Cider Yolu Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
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Manisa'da 18 Yıllık Cider Yolu Sorunu Çözülüyor

02.06.2025 17:26  Güncelleme: 20:49
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Manisa'nın ulaşım sorununa köklü bir çözüm sunacak Cider Yolu projesinin altyapı çalışmaları tamamlandı. Birinci etabı Kurban Bayramı öncesinde trafiğe açılacak.

(MANİSA) - Manisa'da, 18 yıldır çözülemeyen Cider Yolu sorunu sona eriyor. Şehir trafiğine nefes aldıracak önemli projede, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt öncesi dolgu ve sıkılaştırma işlemleri de büyük ölçüde tamamlandı. Kurban Bayramı öncesinde, birinci etabı trafiğe açılacak Cider Yolu, Manisa'nın ulaşım sorununa köklü bir çözüm sunacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehir trafiğinde alternatif bir yol olması amacıyla hayata geçirdiği Cider Yolu projesinde ilk etapta sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi tarfından hayata geçirilen proje, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, şehir trafiğinde önemli bir rahatlama sağlanması da bekleniyor. Projede, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, yağışlı havalarda taşkınların önüne geçmek amacıyla yağmur suyu hattı döşendi. Ardından, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt öncesi dolgu ve sıkılaştırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Cider Yolu'nun, Öğretmen Evi – Toprak Mahsulleri Ofisi arasındaki birinci etabında da sona gelindi. Birinci etap bayram öncesinde açılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Toprak Mahsulleri Ofisi - Menemen Yolu arasındaki ikinci etap için de çalışmalar sürüyor.

Fatih Mahallesi Muhtarı Tansel Satıcı, "Kısa sürede, ekiplerin özverili çalışmasıyla inanıyoruz ki Bayram'a kadar açılacak. Bu yol Manisa'nın trafiğini ciddi derecede rahatlatacaktır. Bu yol sanayi, Menemen Yolu, Barbaros, öğretmen evi yönlerinden gelen yoğunluğu minimuma indirecektir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cider Yolu projesi, şehir merkezinden Güzelyurt ve Muradiye mahallelerine doğrudan bağlantı sağlayarak, Mimar Sinan Bulvarı'na alternatif bir güzergah oluşturacak. Proje kapsamında, 30 metre genişliğinde, bisiklet yolları ve ara refüjlerin bulunduğu bir yol tasarlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da 18 Yıllık Cider Yolu Sorunu Çözülüyor - Son Dakika

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