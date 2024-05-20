Manisa\'da 19 Mayıs coşkusu fener alayıyla kutlandı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayıyla bayram coşkusunu katladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek'in de katıldığı kutlamalarla, yüzlerce kişi coşkulu bir 19 Mayıs akşamı yaşadı.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında yüzlerce vatandaş Tarzan Bulvarı'nın kesişim noktasından başlayıp Atatürk Kentpark'a uzanan fener alayına katıldı. Fener alayına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek'in yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da katılarak halkın bayram coşkusuna ortak oldu.

Ellerinde meşaleler ve bayraklarla uzun bir yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı fener alayında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız, Ata'mızın Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiği bayram. O yüzden gençlerle birlikteyiz. Bu güzel yurdumun emanetçisi Manisa'mdaki ve bu güzel yurdumdaki gençler olacaktır. Ata'm rahat olsun, emaneti emin ellerde. Biz de onların daima savunucusu olacağız. Nice böyle güzel birliktelikler diliyorum" diye konuştu.

Fener alayında yüzlerce vatandaşla el ele vererek 19 Mayıs coşkusunu paylaşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da "Bugün, ulusumuzun, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlattığı gündür. O yüzden bugün coşkuluyuz. Bugünün gençlere armağan edilmiş olması da çok önemli. Ata'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de coşkuyla kutladığımız bu güzel günü ve cumhuriyetimizi gençlere, yani bizlere emanet etti. Biz de bu bağlamda Ata'mızın açtığı yolda gösterdiği hedefe yılmadan yürüyerek güzel Cumhuriyetimizi daha ilerilere taşıyacağız. Ata'mızın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır dileğiyle herkesin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Gece, Atatürk Kentpark'ta düzenlenen Son Feci Bisiklet adlı grubun konseri ile devam etti. Manisalılar, unutulmaz bir 19 Mayıs akşamı yaşadı.