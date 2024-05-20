Manisa\'da 19 Mayıs coşkusu fener alayıyla kutlandı

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında yüzlerce vatandaş Tarzan Bulvarı'nın kesişim noktasından başlayıp Atatürk Kentpark'a uzanan fener alayına katıldı. Fener alayına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek'in yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da katılarak halkın bayram coşkusuna ortak oldu.
Fener alayında yüzlerce vatandaşla el ele vererek 19 Mayıs coşkusunu paylaşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da "Bugün, ulusumuzun, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlattığı gündür. O yüzden bugün coşkuluyuz. Bugünün gençlere armağan edilmiş olması da çok önemli. Ata'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de coşkuyla kutladığımız bu güzel günü ve cumhuriyetimizi gençlere, yani bizlere emanet etti. Biz de bu bağlamda Ata'mızın açtığı yolda gösterdiği hedefe yılmadan yürüyerek güzel Cumhuriyetimizi daha ilerilere taşıyacağız. Ata'mızın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır dileğiyle herkesin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
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