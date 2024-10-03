Manisa\'da 2 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde G.Ö'nün kullandığı kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 ton sahte zeytinyağı bulundu.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, ayrıca Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulandı.
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