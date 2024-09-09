Manisa'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

Manisa\'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

Manisa'da yeni eğitim öğretim yılı başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende öğrencilerin resimleri sergilendi ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Vali Enver Ünlü, çocuklara en iyi eğitim imkanlarını sunmak için çalıştıklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise il genelinde 19 bin 716 öğretmen ve 279 bin 760 öğrencinin yeniden buluştuğunu ifade etti.

09.09.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Vali Enver Ünlü, törende, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Çocuklarımıza en iyi şartlarda eğitim imkanı sunmak için ilimizde yeni okullar açıyor, okullarımıza tasarım-beceri atölyeleri ve kütüphaneler kuruyor, okullarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de il genelinde 19 bin 716 öğretmen ile 279 bin 760 öğrencinin yeniden buluştuğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Ünlü ve protokol üyeleri ilk ders zilini çaldı.

Törene, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Öğretim Yılı, Valilik, manisa, Eğitim, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:55:09. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement