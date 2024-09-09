Manisa\'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

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Manisa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Vali Enver Ünlü, törende, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Çocuklarımıza en iyi şartlarda eğitim imkanı sunmak için ilimizde yeni okullar açıyor, okullarımıza tasarım-beceri atölyeleri ve kütüphaneler kuruyor, okullarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de il genelinde 19 bin 716 öğretmen ile 279 bin 760 öğrencinin yeniden buluştuğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Ünlü ve protokol üyeleri ilk ders zilini çaldı.

Törene, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve protokol üyeleri de katıldı.