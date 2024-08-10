Manisa\'da 212 Kilogram Gümrük Kaçağı Tütün Ele Geçirildi

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Manisa'nın Demirci ilçesinde 212 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa yönelik çalışmalar kapsamında Pazar Mahallesi'nde A.S'nin evine ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 212 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 11 kilogram kaçak nargile tütünü ve 88 bin 180 dolu makaron ele geçirildi.

A.S. gözaltına alındı.