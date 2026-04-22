Manisa'da 23 Nisan'da Ulaşım Ücretsiz Olacak

(MANİSA) - Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Büyükşehir Belediyesi ve MANULAŞ'a ait araçlar ile kooperatiflere ait toplu taşıma araçları, il genelinde ücretsiz hizmet verecek. Özel Kooperatiflere ait İlçeler arası taşımalar, uygulama dışında tutulacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Manisa il genelinde, özel kooperatifler ve belediyemize ait toplu taşıma araçlarının tamamında, ilçeler arası hatlar hariç olmak üzere mahallelerden il ve ilçe merkezlerine, ayrıca şehir merkezlerinde gerçekleştirilen tüm taşımalarda bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacaktır" denildi.