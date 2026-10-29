Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı, fener alayı hava nedeniyle iptal oldu - Son Dakika
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Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı, fener alayı hava nedeniyle iptal oldu

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Manisa\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı, fener alayı hava nedeniyle iptal oldu
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Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı; jandarma komandoların yakın dövüş ve muaythai gösterisi ile arama kurtarma köpeklerinin gösterisi beğeni topladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle akşam yapılması planlanan fener alayı yürüyüşü iptal edildi.

MANİSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Törende jandarma komandoların gösterisi büyük alkış aldı.

Manisa'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban daire ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tören, Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun araç üzerinden vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Özkan'ın konuşması ardından antrenör Ediz Barış tarafından çalıştırılan Manisa İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri sahne aldı. Komandolar yakın dövüş ve muaythai gösterisi yaptı. Jandarmanın arama kurtarma ve bomba arama köpeklerinin eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriler de vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında akşam saatlerinde yapılması planlanan fener alayı yürüyüşü, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Ünlü pop sanatçısı Göksel'in konserinin ise cumartesi akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıJandarmaManisaGüncelSon Dakika

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