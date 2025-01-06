Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'nde şüphelendikleri S.Ç'yi (28) durdurdu.
Yapılan aramada şüphelin çantasında 5 bin 600 sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan S.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da 5 Bin 600 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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